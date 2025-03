Alerte météo en Algérie : chutes de neige et fortes pluies attendues ce samedi 29 mars

Les prévisions météorologiques annoncent la persistance d’un temps hivernal ce week-end, marqué par des intempéries sur plusieurs régions du pays. Entre averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent, la vigilance est de mise, en particulier dans l’est et le nord du territoire. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé pour ce samedi 29 mars !

Ce samedi, de fortes précipitations toucheront plusieurs wilayas du nord et de l’est. Selon les services de météorologie, des pluies orageuses s’abattront sur Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif, Mila et Constantine. Les cumuls pluviométriques oscilleront entre 30 et 50 mm, avec des pointes pouvant atteindre 70 mm sur certaines zones. Ces averses débuteront vers 18h ce samedi et se poursuivront jusqu’à 23h dimanche.

Météo Algérie : retour de la neige sur les reliefs et baisse du mercure

Les hauteurs ne seront pas en reste, puisque des chutes de neige sont à prévoir à partir de ce samedi soir. Les reliefs situés à plus de 1100 mètres d’altitude seront concernés, avec une couche estimée entre 10 et 15 cm.

Les wilayas touchées par cet épisode neigeux incluent Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine et Guelma. La neige commencera à tomber vers 21h ce soir et continuera jusqu’à 9h dimanche.

Les températures afficheront une nette baisse sur l’ensemble des régions affectées par ces perturbations. Sur les côtes, elles varieront entre 14 et 26 °C, tandis que dans les régions intérieures, elles oscilleront entre 14 et 22 °C. Par ailleurs, des vents forts, pouvant atteindre 50 km/h, accompagneront ces intempéries, pouvant rendre les conditions encore plus difficiles.

Quel temps prévoir au sud du pays ?

Contrairement au nord, le sud du pays bénéficiera d’un temps globalement stable. Le ciel restera ensoleillé, avec des températures oscillant entre 24 et 39 °C. Cependant, le vent soufflera jusqu’à 40 km/h, rendant l’atmosphère parfois chargée en sable.

Une éclipse solaire partielle visible en Algérie ce 29 mars !

Le ciel algérien offrira un spectacle astronomique rare ce samedi 29 mars 2025, avec une éclipse solaire partielle observable dans plusieurs régions du pays. Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, occultant partiellement ce dernier et projetant son ombre sur certaines zones du globe.

Cette éclipse sera perceptible à des degrés différents selon les localités en Algérie. Voici quelques estimations des taux d’obscuration et des horaires maximaux de l’éclipse dans certaines villes selon ce qu’a rapporté le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) :

Constantine : 7,5 % d’obscuration à 11h44.

: 7,5 % d’obscuration à Alger : 14,6 % d’obscuration à 11h41.

: 14,6 % d’obscuration à Oran : 19,4 % d’obscuration à 11h34.

: 19,4 % d’obscuration à Tindouf : 19,6 % d’obscuration à 11h10.

: 19,6 % d’obscuration à Ghazaouet : 20,6 % d’obscuration à 11h31.

Le maximum de cette éclipse solaire sera observé dans le nord du Canada, où le Soleil sera occulté à hauteur de 93,76 %.

D’autres éclipses à venir en Algérie

Les passionnés d’astronomie pourront également se préparer à deux autres éclipses solaires à venir :

12 août 2026 : une éclipse solaire partielle avec un taux d’obscuration pouvant atteindre 98 % à Alger, juste avant le coucher du Soleil.

: une éclipse solaire partielle avec un taux d’obscuration pouvant atteindre à Alger, juste avant le coucher du Soleil. 2 août 2027 : un événement exceptionnel avec une éclipse solaire totale qui plongera certaines régions du nord de l’Algérie dans l’obscurité pendant plus de 5 minutes et 30 secondes.

Précautions à prendre pour observer l’éclipse

L’observation d’une éclipse solaire nécessite des précautions particulières. Regarder directement le Soleil, même partiellement occulté, peut entraîner de graves lésions oculaires, voire une cécité permanente. Pour une observation sans danger, il est essentiel d’utiliser des lunettes à filtre spécial certifiées ou des dispositifs d’observation adaptés.