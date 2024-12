Alerte météo en Algérie : chutes de neige attendues dans plusieurs régions ce mardi 24 décembre

Le froid hivernal s’installe en Algérie, se faisant ressentir davantage chaque jour, avec des prévisions de neige et de pluie persistantes sur plusieurs wilayas. Ce mardi 24 décembre, Météo Algérie a annoncé des conditions rigoureuses, avec des chutes de neige prévues sur les reliefs de l’Est à partir de 1100 à 1200 mètres d’altitude.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour alerter sur les risques de neige et de verglas. Le premier bulletin place en vigilance orange les wilayas de Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa. Dans ces régions, des épaisseurs de neige variant entre 10 et 15 cm sont attendues.

Le second BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Jijel, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les chutes de neige y atteindront des épaisseurs comprises entre 5 et 10 cm.

L’hiver s’installe en Algérie : les températures en baisse ce mardi !

En plus de la neige, le froid se fait ressentir à cause de la baisse du mercure. Sur les régions côtières, les températures maximales varieront entre 11 et 19 °C. Dans les régions intérieures et sur les hauts plateaux, elles oscilleront entre 4 et 17 °C. Quant aux régions sahariennes, elles enregistreront des températures allant de 8 à 28 °C.

Météo Algérie : que disent les prévisions pour ce mardi 24 décembre ?

Le temps pour ce mardi 24 décembre annonce des conditions météorologiques variées à travers les différentes régions du pays. Alors que certaines régions profiteront d’un ciel dégagé, d’autres devront composer avec des averses de pluie, des gelées matinales ou des chutes de neige, marquant ainsi l’installation de l’hiver.

Sur les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. Cependant, les hauts plateaux pourraient connaître la formation de gelées matinales par endroits.

Les régions côtières et intérieures de l’Est et du Centre-Est se distingueront par un ciel souvent nuageux et un temps froid. Quelques averses de pluie, parfois soutenues, sont attendues, notamment sur les régions côtières et intérieures de l’Est.

Sur les hauts plateaux et dans les Aurès, un ciel partiellement nuageux dominera la matinée. À partir de l’après-midi, des pluies éparses affecteront les Aurès avant une amélioration prévue en soirée. De plus, il est à rappeler que des chutes de neige toucheront les reliefs de l’Est dépassant les 1100 à 1200 mètres d’altitude, bien que ces dernières devraient s’atténuer progressivement à partir de la soirée.

Dans les régions sahariennes, les conditions météorologiques varieront. À Tindouf et le long de la frontière algéro-malienne, en direction du Sahara central, le ciel sera souvent voilé ou localement nuageux. Dans le reste des régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera.