Alerte météo en Algérie ce samedi 28 février : des vents violents annoncés dans plusieurs wilayas

L’Algérie tourne aujourd’hui la page du mois de février. Ce samedi 28 février marque le dernier jour du mois et ouvre symboliquement la porte au printemps météorologique. Une transition qui se ressent déjà dans l’atmosphère, avec un soleil généreux sur la majorité du territoire. Mais derrière cette stabilité apparente, certaines régions du sud devront composer avec des vents particulièrement soutenus.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment une ambiance largement ensoleillée pour cette journée. Toutefois, la carte météo révèle un contraste net entre le nord relativement calme et le sud-ouest exposé à des conditions plus agitées.

Dans les régions nord, la journée s’annonce lumineuse. Le ciel restera dégagé sur les zones côtières comme dans les plaines intérieures. Cette stabilité offrira des conditions idéales pour les sorties du week-end, les déplacements interurbains et les activités en plein air.

La matinée débutera cependant sous des nappes de brouillard sur plusieurs secteurs côtiers et dans certaines plaines intérieures. Cette brume matinale pourrait réduire temporairement la visibilité, notamment aux premières heures de la journée. Les automobilistes devront donc faire preuve de prudence avant que le soleil ne dissipe progressivement ces formations brumeuses.

Côté températures, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 17 et 21 degrés sur le littoral. À l’intérieur des terres, les maximales varieront entre 16 et 24 degrés. Une douceur qui annonce clairement la transition vers une saison plus clémente. Le vent soufflera modérément, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Au sud, le soleil dominera également, mais l’ambiance se montrera plus dynamique. Les températures grimperont entre 23 et 35 degrés, confirmant l’avance thermique habituelle de ces régions à l’approche du printemps.

Le sud-ouest enregistrera néanmoins des précipitations localisées. Ces pluies, bien que limitées, viendront rompre la monotonie d’un ciel souvent sec. Mais le phénomène le plus marquant reste le vent. Dans certaines zones, les rafales pourront atteindre 80 km/h. Une intensité notable qui modifiera sensiblement les conditions de circulation.

La wilaya de Tindouf figure parmi les plus exposées aux vents forts. Des tempêtes de sable toucheront également Béni Abbès, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.

Dans ces régions, les rafales risquent de soulever d’importantes quantités de sable, réduisant la visibilité et compliquant les déplacements sur les axes routiers sahariens. Les conducteurs devront adapter leur vitesse et éviter les trajets non essentiels durant les pics d’intensité.

En résumé, la météo en Algérie ce samedi 28 février offre un avant-goût de printemps sur une grande partie du pays, avec un soleil bien installé et des températures agréables. Le sud, en revanche, connaîtra une journée plus mouvementée sous l’effet de vents puissants et de tempêtes de sable. Un contraste saisissant pour clôturer le mois de février et amorcer la nouvelle saison.