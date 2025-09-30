Alerte météo en Algérie ce mercredi 1ᵉʳ octobre : pluies orageuses et ciel nuageux au programme

L’Algérie vit depuis plusieurs jours un temps automnal marqué par une baisse progressive des températures et la persistance des pluies sur certaines régions du pays. Ce mercredi 1er octobre, le mois débute sous le signe de la grisaille et des précipitations, selon les prévisions des services de Météo Algérie.

D’après le bulletin météo de ce mercredi, les régions Nord connaîtront un ciel largement couvert, avec une couverture nuageuse plus dense sur le Centre et l’Est du pays. Ces zones seront particulièrement exposées à des pluies orageuses locales qui devraient se poursuivre au fil de la journée.

Au Sud, le soleil dominera sur une grande partie du Sahara. Toutefois, les régions de l’Ouest et de l’extrême Sud enregistreront un ciel nuageux, accompagné d’averses orageuses par endroits.

Vigilance météo en Algérie : alerte pluies orageuses dans ces wilayas

Outre ces prévisions, l’Office national de la météorologie (ONM) a diffusé un bulletin spécial (BMS). Plusieurs wilayas ont été placées en vigilance orange en raison de fortes pluies et d’orages. En effet, cette alerte de niveau 2 place en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma. Dans ces régions, les quantités de pluies devraient atteindre entre 20 et 30 mm entre 4h et 12h ce mercredi matin.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Fortes pluies et orages attendus dans 18 wilayas à partir de ce mardi soir

En plus de ce BMS, Météo Algérie a maintenu une vigilance jaune pour orages dans plusieurs wilayas du pays. Cette alerte de niveau 1 concerne principalement les wilayas suivantes : Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Mila, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Tizi-Ouzou, Batna, Sétif, Constantine, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira et Blida.

Ces prévisions confirment l’installation progressive de la saison automnale en Algérie, qui se caractérise par un climat instable alternant entre soleil, nuages et orages. Une situation qui pourrait perdurer au cours des prochains jours, rappelant la nécessité de rester attentif aux bulletins météorologiques réguliers émis par l’ONM.

Première tempête hivernale en Méditerranée : quels impacts pour l’Algérie et les pays arabes ?

Les cartes du Centre météorologique arabe annoncent la formation du premier système dépressionnaire hivernal en Méditerranée au début du mois d’octobre. Ce phénomène apportera de fortes pluies et des orages sur le sud des Balkans, avant d’étendre ses effets à certains pays arabes.

D’après les prévisionnistes, une dépression se formera à l’Ouest de l’Italie dans la nuit du 1er octobre et se creusera rapidement au centre de la Méditerranée. La Grèce, la Bulgarie et la Macédoine seront directement touchées par des pluies intenses, des orages violents, de la grêle et des vents dépassant parfois 100 km/h. La tempête risque également de perturber la navigation avec des vagues atteignant 4 mètres.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie lance la 1ʳᵉ édition du concours « Meilleur contenu numérique historique »

L’Algérie et la Tunisie ressentiront les premiers effets dès mercredi 1er octobre, avec une baisse des températures et des orages parfois violents sur les régions du nord. Le lendemain, la dépression s’étendra vers le nord de la Libye et l’ouest de l’Égypte, où des averses localisées, des éclairs et une agitation maritime sont attendus.

En revanche, le Levant connaîtra un scénario différent, car le système dépressionnaire ramènera une masse d’air chaud qui fera grimper les températures dès vendredi, donnant un temps plus proche de l’été que de l’automne.