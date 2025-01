Alerte météo en Algérie ce jeudi 30 janvier : ciel couvert et pluvieux attendu dans ces régions

Alors que le mois de janvier touche à sa fin, les conditions météorologiques changent radicalement après une période de stabilité. Un temps hivernal s’installe, marqué par des précipitations, des chutes de neige et une baisse notable des températures dans plusieurs régions du pays.

Pour ce jeudi 30 janvier, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « pluie » et « orage ». Cette alerte météo de niveau 1 concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Mascara, Oran, Mostaganem, Relizane et Chlef. Les précipitations s’intensifieront localement, nécessitant une vigilance accrue.

En parallèle, Météo Algérie a aussi émis une alerte jaune pour « vent violent » pour les wilayas de Tindouf, Béni Abbès et Béchar. Les rafales pourraient perturber la circulation et réduire la visibilité.

Bulletin météo du jeudi 30 janvier : quel temps prévoir pour cette fin de semaine ?

Ce jeudi 30 janvier, le temps s’annonce instable sur plusieurs régions du pays. Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel couvert dominera le Centre et l’Ouest, accompagné de pluies parfois orageuses, notamment sur les zones côtières et intérieures. Les habitants des régions concernées devront se préparer à des précipitations marquées qui pourraient perturber la circulation et les activités en extérieur.

En altitude, les chutes de neige feront leur retour sur les hauteurs dépassant les 1 200 à 1 300 mètres. Cette chute du mercure renforcera l’ambiance hivernale, rendant les routes de montagne potentiellement glissantes. Les automobilistes circulant dans ces zones devront redoubler de prudence.

À l’Est, un ciel généralement voilé à localement couvert prévaudra. Quelques averses sont attendues dans l’après-midi, notamment sur la partie Ouest des zones côtières. Ce temps mitigé pourrait évoluer au fil de la journée.

Dans les régions sahariennes, le temps sera globalement plus clément. Un ciel dégagé à partiellement voilé dominera, à l’exception du Nord de Béchar, du Nord Sahara et de la région des Oasis, où un ciel voilé à localement couvert s’installera. Quelques pluies sont également prévues en début d’après-midi, offrant une rare humidité dans ces zones arides.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs contrastées, mais relativement froides selon les régions. Les maximales atteindront entre 15 et 21 °C sur les régions côtières, entre 11 et 20 °C dans les régions intérieures et entre 13 et 31 °C dans les zones sahariennes.