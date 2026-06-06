Alerte météo en Algérie ce 6 juin : la chaleur recule, ces wilayas en alerte pluies et orages

Ce samedi marque une rupture brutale avec la canicule des derniers jours. Alors que le Grand Sud continue de brûler sous des températures frôlant les 47 °C, Météo Algérie a placé cinq wilayas des Hauts Plateaux en alerte pour des pluies orageuses intenses dès cet après-midi. Si vous aviez prévu de prendre la route ce week-end dans ces régions, la prudence est de rigueur. Voici les zones exactes où le ciel va gronder aujourd’hui.

La canicule marque une pause. Ce samedi 6 juin, un ciel plus chargé s’installe progressivement sur plusieurs régions nord du pays, apportant une fraîcheur relative après des journées particulièrement éprouvantes. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient des pluies orageuses dès l’après-midi sur une poignée de wilayas des hauts plateaux, tandis que le Grand Sud reste sous l’emprise d’une chaleur écrasante.

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Alerte météo en Algérie : Voici les wilayas en vigilance ce samedi 6 juin

D’après l’aerte de niveau 1 de Météo Algérie, les averses à caractère orageux devraient se déclencher en cours d’après-midi. Le bulletin de Météo Algérie place en vigilance jaune les wilayas suivantes :

Sidi Bel Abbès, Ouargla, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Ghardaïa, Touggourt, Béni Abbès, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, In Salah, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, El Meniaa, El Bayadh, El M’Ghair, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, Adrar, Saïda, Bouira et Ouled Djellal.

Prévisions météo en Algérie : qu’en est-il des températures prévues ?

Sur le littoral, le thermomètre affichera entre 25 et 33 °C. Une douceur relative, surtout comparée aux régions intérieures où le mercure grimpera entre 26 et 41 °C. Les rafales de vent pourront atteindre 30 km/h sur ces zones.

Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du nord. Les averses resteront localisées, mais leur caractère orageux impose la prudence, notamment sur les axes routiers traversant les wilayas en alerte.

Pour les déplacements prévus cet après-midi, il est fortement conseillé de consulter les bulletins actualisés de l’Office national de la météorologie (ONM) avant de prendre la route.

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Qu’en est-il du grand sud ?

Pendant que le nord bénéficie d’un répit, les régions sahariennes vivent une tout autre réalité. Les températures oscilleront entre 41 et 47 °C dans le sud du pays. Un niveau de chaleur qui place régulièrement certaines villes algériennes parmi les plus torrides de la planète, comme le rappellent les relevés publiés par Eldorado Weather.

Des averses orageuses sont néanmoins attendues dans l’après-midi sur certaines zones du sud. Les vents y souffleront avec plus de vigueur, atteignant 40 km/h, ce qui pourrait provoquer des soulèvements de sable et réduire la visibilité sur les pistes et routes désertiques.

Hydratation, limitation des sorties aux heures les plus chaudes et suivi régulier des bulletins météo restent les réflexes essentiels pour les habitants de ces régions.

En bref, ce type de configuration météorologique n’est pas nouveau pour l’Algérie en cette période. Depuis le printemps, les épisodes de pluies orageuses touchant plusieurs wilayas se succèdent à un rythme soutenu. Les hauts plateaux et les Aurès sont systématiquement parmi les zones les plus exposées.

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