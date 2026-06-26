Alerte météo en Algérie ce 26 juin : pluies orageuses attendues dans 10 wilayas dès 15h00

Le long week-end se poursuit, et les Algériens en profitent pleinement, certains filent vers la plage ou la piscine, d’autres optent pour des escapades nocturnes en ville. Mais ce vendredi 26 juin, le ciel ne sera pas clément partout. Malgré des températures encore élevées, la pluie et les orages s’apprêtent à s’abattre sur plusieurs régions du pays en soirée. Côté circulation, la capitale sera elle aussi perturbée, non pas par la météo, mais par un événement sportif d’envergure qui mobilisera des milliers de participants dans ses artères.

Alerte météo du jour : quelles sont les régions concernées ?

L’Office national de la météorologie (ONM) a publié ce vendredi un bulletin d’alerte signalant des précipitations orageuses sur plusieurs wilayas du territoire national. Les pluies devraient débuter à partir de 15h00 et se prolonger jusqu’à minuit, couvrant ainsi une large partie de la soirée.

Cette alerte place en vigilance les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh et Naâma. Ces régions, réparties entre les Hauts Plateaux et le Sud-Est du pays, sont donc invitées à la prudence dès le début d’après-midi. Les orages pouvant s’accompagner de rafales de vent et de fortes averses, les résidents des régions en alerte doivent limiter leurs déplacements pendant les heures de vigilance.

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Algiers Urban Trail 2026 : fermeture de plusieurs axes routiers

La capitale vivra, pour sa part, au rythme d’un événement sportif majeur ce vendredi soir. L’Algiers Urban Trail 2026 rassemblera près de 10 000 participants dans les quartiers emblématiques du centre-ville, faisant de cette édition l’une des plus importantes courses urbaines organisées à Alger.

Le coup d’envoi est fixé à 18h30, avec les premières fermetures de routes qui entreront en vigueur dès 18h15. Le tracé de la course traversera plusieurs artères stratégiques de la capitale. Au départ du parc Marina des Sablettes, les coureurs emprunteront successivement l’avenue de l’ALN (Armée de libération nationale), l’avenue Zighoud Youcef, la place des Martyrs, les hauteurs de la Casbah, la rue Krim Belkacem, l’avenue Franklin Roosevelt et le complexe Ahmed-Ghermoul, avant de rejoindre la place du 1er Mai en point d’arrivée.

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Conseils pour circuler en ville durant l’événement

La wilaya d’Alger a tenu à rassurer les automobilistes : les fermetures de voies seront progressives et strictement limitées dans le temps, en fonction de l’avancée des participants sur chaque tronçon du parcours. Un dispositif de gestion de la circulation sera mis en place pour fluidifier au maximum les déplacements aux abords de l’événement.

Il est néanmoins fortement conseillé aux conducteurs d’anticiper leurs trajets et d’éviter le centre-ville entre 18h00 et la fin de la course, afin d’éviter tout embouteillage lié aux déviations temporaires.

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