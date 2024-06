Alerte météo en Algérie ce 23 juin : début de semaine caniculaire dans ces wilayas !

En ce début de semaine, la canicule semble persister dans différentes régions du pays, avec des températures frôlant les 49 °C. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) qui place plusieurs wilayas en vigilance orange en raison de la canicule persistante.

En effet, les wilayas de Adrar, In Salah, l’Ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar se trouvent sous alerte de niveau 2 et de couleur orange. Selon l’ONM, les températures maximales atteindront et pour même dépasser les 49 °C, tandis que les minimales varieront entre 34 et 38 °C. Ce BMS, en vigueur depuis vendredi, restera encore valable ce dimanche 23 juin 2024.

En plus de la chaleur accablante et persistante, l’ONM a aussi émis une vigilance jaune pour des risques de vents de sable dans les wilayas de Touggourt, El M’ghair, El Oued, Ouargla, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Par ailleurs, il est important de noter que des orages pourraient affecter les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et In Guezzam.

La météo en Algérie : nuages ou éclaircies, que nous réserve le ciel ce dimanche ?

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche 23 juin s’annoncent variées à travers le pays, offrant un panorama diversifié des conditions climatiques en Algérie. Ainsi, les régions de l’Ouest bénéficieront d’un ciel dégagé tout au long de la journée. Alors que les régions du Centre connaîtront un ciel voilé, offrant une ambiance légèrement nuageuse.

À l’Est, le ciel sera majoritairement nuageux, avec quelques averses orageuses sur les régions intérieures. Dans notre grand Sud, la météo annonce un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions. Toutefois, quelques voiles nuageux pourront apparaître sur l’extrême Sud et le Nord Sahara.

Point Météo : qu’est-ce que le phénomène La Niña ?

La Niña, un phénomène océanographique bien connu pour ses impacts climatiques, pourrait faire son retour cet été. D’après les prévisions de l’Agence océanographique américaine (NOAA) publiées le 29 avril, ce phénomène présente 60 % de chances de se développer entre juin et juillet 2024 et 90 % de chances d’ici à cet automne. Ces prévisions suscitent un intérêt particulier, surtout après l’année record de 2023 marquée par des températures élevées dues à El Niño.

Contrairement à El Niño, ce phénomène se distingue par une baisse des températures à l’échelle mondiale. Alors qu’El Niño contribue à des hausses de température, La Niña a tendance à rafraîchir le climat global. Ce phénomène résulte de l’interaction complexe entre l’océan et l’atmosphère dans le Pacifique tropical. La NOAA observe déjà les premiers signes de son apparition, rendant sa prédiction plus certaine.

Si La Niña peut sembler être une bonne nouvelle dans le contexte du réchauffement climatique, ses effets ne sont pas toujours bénéfiques. En effet, ce phénomène peut augmenter l’activité des ouragans dans les Caraïbes, apportant des tempêtes potentiellement destructrices. De plus, La Niña peut entraîner des conditions plus sèches au Moyen-Orient, aggravant les problèmes de sécheresse dans cette région déjà aride.