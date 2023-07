Alerte météo en Algérie : canicule persistante sur plusieurs wilayas ce 17 juillet !

De fortes chaleurs ont marqué ce mois de juillet, avec un temps quasi caniculaire sur l’ensemble du territoire national. Pour ce lundi 17 juillet 2023, les services de Météo Algérie ont émis plusieurs BMS, prolongeant la vigilance orange « canicule » pour différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de la journée d’aujourd’hui !

Selon Météo Algérie, un temps caniculaire marquera aujourd’hui les régions intérieures de l’Ouest ainsi que les régions côtières et intérieures du Centre-Est. Avec des températures oscillant entre 33 et 42 °C sur les régions côtières, entre 36 et 47 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 47 °C sur les régions sahariennes.

Dans son premier bulletin météo spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Blida, Alger et Boumerdes, où les températures maximales atteindront ce 17 juillet entre 40 et 42 °C et les températures minimales entre 26 et 32 °C.

La seconde alerte de niveau 2 de l’ONM concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla. Au niveau de ces régions, les températures maximales atteindront entre 43 et 45 °C et les températures minimales entre 27 et 34 °C. Cette alerte de niveau est valable ce lundi.

De plus, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Mila, Constantine et Guelma. Où les températures maximales oscilleront entre 43 et 45 °C et les températures minimales entre 28 et 34 °C. Cette alerte restera en cours tout au long de la journée, et ce, jusqu’au 18 juillet.

Enfin, le dernier BMS de l’ONM concerne les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Où les températures maximales atteindront ce lundi entre 38 et 40 °C et les températures minimales entre 26 et 32 °C. Outre ces BMS, les mêmes services ont également placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Tiaret, Ain Témouchent, Oran, Tissemsilt, Mostaganem, Tipaza, Bordj Bou Arreridj et Sétif.

Prévisions météo en Algérie : le temps prévu ce lundi

Les prévisions météo de ce lundi 17 juillet 2023 indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions de l’Ouest du pays. Alors qu’au niveau des régions Centre et Est, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé, avec une faible tendance orageuse en fin d’après-midi/soirée.

Concernant les régions sahariennes, Météo Algérie a fait savoir qu’un ciel souvent voilé marquera l’extrême Sud vers le Haggar/Tassili ainsi que la région de Tindouf, avec des développements orageux isolés durant l’après-midi/soirée, engendrant des averses de pluie par endroit. Un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions, a précisé la même source.

D’ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.