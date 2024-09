Un temps automnal continue de marquer les prévisions météo en Algérie, avec des pluies soutenues et une baisse notable des températures. Pour ce mercredi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) qui placent plusieurs régions du pays en vigilance orange pour des risques de pluies.

Le premier BMS de l’ONM concerne les wilayas de Laghouat et Djelfa, où des précipitations comprises entre 20 et 30 mm seront au rendez-vous. Ces quantités pourraient localement atteindre ou dépasser les 40 mm. D’ailleurs, cette alerte est en vigueur depuis hier à 15h00 et restera valide jusqu’à 06h00 ce mercredi.

La seconde alerte de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de M’sila, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Ghardaïa, Touggourt et El Oued. Dans ces régions, les prévisions annoncent des pluies variant entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre localement jusqu’à 40 mm. Cette alerte restera en cours de validité jusqu’à 09h00 ce mercredi.

Outre ces deux BMS, les services de l’ONM ont également placé plusieurs autres wilayas sous vigilance jaune pour des risques de « pluie » et d’ « orage ». Cette alerte concerne les wilayas de Timimoun, Ouargla, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, In Salah, Illizi, El Meniaa, Khenchela et Adrar.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques de ce mercredi 25 septembre 2024 annoncent un ciel partiellement voilé sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays. Durant l’après-midi, des nuages viendront s’accumuler sur les régions intérieures et les hauts plateaux, favorisant la formation d’orages locaux accompagnés de pluies.

À l’Est, Météo Algérie prévoit un ciel partiellement voilé sur les régions côtières et proches côtières, tandis qu’un ciel généralement couvert à localement voilé dominera les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès. De plus, des pluies, parfois orageuses, affecteront particulièrement la région des Aurès, avant une amélioration en fin de journée.

Quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Du côté des régions sahariennes, un ciel partiellement voilé recouvrira l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que le Sud du Sahara oriental, le Sahara central et la région de Tindouf.

Avec le développement de quelques cellules orageuses durant l’après-midi, pouvant occasionner des pluies locales. Cependant, l’ONM a fait savoir qu’un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions de notre grand Sud.

Concernant les températures maximales, Météo Algérie prévoit des valeurs oscillant entre 24 et 31 °C sur les régions côtières, entre 23 et 31 °C sur les régions intérieures, et entre 27 et 44 °C sur les régions sahariennes.