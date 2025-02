Alerte météo en Algérie : BMS pluies abondantes dans plusieurs wilayas ce dimanche 2 février

Ce début de semaine s’annonce marqué par un temps hivernal rigoureux sur plusieurs régions du pays. Pluies abondantes, chutes de neige sur les hauteurs et baisse conséquente des températures domineront le climat ce dimanche 2 février 2025.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « pluie » les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Tissemsilt, Aïn Defla, Blida et le Nord de Médéa.

Les précipitations attendues dans ces régions oscilleront entre 20 et 40 mm durant la période de validité de l’alerte, s’étendant du samedi 1ᵉʳ février à 18h00 jusqu’au dimanche 2 février à 15h00. Les habitants des régions concernées devront faire preuve de vigilance, notamment en raison des risques de routes glissantes.

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche annoncent un temps instable, marqué par des précipitations sous forme de pluie et de neige sur plusieurs régions du pays.

Les régions du Nord connaîtront un temps pluvieux avec des chutes de neige attendues sur les reliefs dépassant 1200 mètres d’altitude. Les températures oscilleront entre 14 et 16 °C sur les zones côtières et entre 8 et 15 °C sur les régions intérieures. Les vents, pouvant atteindre 50 km/h, accentueront la sensation de froid.

Contrairement au Nord, les régions du Sud profiteront d’un temps ensoleillé. Le mercure affichera entre 15 et 27 °C, avec des vents soufflant jusqu’à 40 km/h.

Pluies, neiges, vents violents… Quels gestes faut-il adopter ?

Face à ces conditions météorologiques, la prudence reste de mise, en particulier dans les zones concernées par les fortes pluies et les chutes de neige.

Il est recommandé aux automobilistes de redoubler de vigilance sur les routes, d’adapter leur vitesse et d’éviter les déplacements non essentiels, notamment en altitude où le risque de verglas et d’accumulation de neige demeure élevé.

Les autorités appellent également à ne pas s’approcher des cours d’eau en crue et à éviter les zones inondables. En cas de vents violents, il est préférable de sécuriser les objets sensibles aux rafales et de limiter les sorties.

Enfin, une bonne hydratation et un équipement adéquat contre le froid sont essentiels pour se protéger des basses températures.