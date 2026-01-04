Alerte météo en Algérie : BMS fortes pluies, jusqu’à 70 mm attendus dès ce lundi 5 janvier

Une perturbation météorologique d’envergure s’installe sur plusieurs régions du pays, marquant un retour franc de l’hiver après un court répit. Temps froid, pluies abondantes, chutes de grêle et neige s’invitent dès ce lundi 5 janvier, affectant une large partie du territoire national. Face à cette situation, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis un bulletin météo spécial BMS, plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange.

Selon les prévisions communiquées par Météo Algérie, de très fortes pluies accompagnées localement de chutes de grêle concerneront principalement les régions Ouest et Centre du pays, à partir de ce lundi et jusqu’à mercredi. Ce BMS place en vigilance orange les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Mascara, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira.

Les quantités de précipitations attendues restent significatives. Les cumuls oscilleront généralement entre 40 et 50 millimètres, avec des pics pouvant atteindre, voire dépasser localement, les 70 millimètres. D’après ce même BMS, les pluies débuteront ce lundi à partir de 15h00 et devraient se poursuivre jusqu’à mercredi à 6h00, rendant les conditions de circulation difficiles par endroits.

Météo Algérie : vague de froid intense dans plusieurs régions du pays !

Au-delà de cet épisode pluvieux, les services de la météorologie annoncent un changement radical de la situation météorologique sur l’ensemble des wilayas du Nord. L’Algérie fera face, dès ce lundi, à une forte perturbation atmosphérique liée à l’infiltration de masses d’air froid en provenance du Nord de l’Europe, transitant par le bassin méditerranéen.

Dans une déclaration accordée à la chaîne de télévision Ennahar, Boualem Essayeh, chargé de mission à l’Office national de la météorologie, a confirmé l’arrivée de cet important système dépressionnaire, porteur de pluies soutenues et d’un net refroidissement.

En outre, il a aussi précisé que les précipitations atteindront 30 à 50 millimètres localement, avec des cumuls dépassant les 70 millimètres dans certaines wilayas côtières durant les journées de lundi et mardi. Les régions occidentales resteront sous l’influence de cette perturbation jusqu’à jeudi.

Perturbation météo en Algérie : retour de la neige dès demain !

L’épisode ne se limitera pas aux pluies. À partir de mardi, la perturbation s’accompagnera de chutes de neige très importantes sur les reliefs intérieurs et les Hauts Plateaux. Les zones situées à des altitudes supérieures à 600 mètres, et plus particulièrement entre 700 et 1 000 mètres, connaîtront des accumulations notables. L’épaisseur du manteau neigeux pourrait dépasser les 25 centimètres, compliquant les déplacements et nécessitant une vigilance accrue.

Ainsi, dans ce contexte hivernal marqué, les autorités appellent à la prudence, notamment sur les axes routiers exposés aux risques de glissement, d’inondations locales et de verglas. Les citoyens doivent suivre régulièrement les bulletins météorologiques de l’ONM et adapter leurs déplacements en fonction de l’évolution de la situation.