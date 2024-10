Alerte météo en Algérie : averses orageuses et vents violents sur plusieurs wilayas ce 8 octobre

Un temps automnal marque les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 8 octobre 2024, avec des averses orageuses qui toucheront plusieurs régions du pays. Des vents violents seront également au rendez-vous dans certaines zones. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour la journée et préparez-vous en conséquence.

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Guelma, Tizi-Ouzou, Chlef, Skikda, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Boumerdès, Bouira, Mascara et Blida feront face à des risques de pluies et d’orages tout au long de la journée.

En plus de ces intempéries, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas d’Aïn-Témouchent, Oran, Chlef, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Béjaïa, en raison de risques de vents violents.

Météo Algérie : que dit le bulletin météo de ce mardi ?

En outre, le bulletin météo de ce mardi prévoit des passages nuageux sur les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est du pays, avec des averses parfois orageuses, qui devraient s’atténuer en fin de journée sur les côtes et dans les régions de l’Est durant la nuit.

Du côté des hauts plateaux de l’Est et des Aurès, le ciel restera partiellement voilé, avec quelques épisodes pluvieux prévus dans l’après-midi.

Quant aux régions sahariennes, elles bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, mais des nuages pourraient se former dans l’après-midi vers l’extrême Sud, notamment autour du Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne et dans le Sahara central.

Qu’en est-il des températures maximales du jour ?

En ce qui concerne les températures, Météo Algérie prévoit des maximales variant entre 22 et 27 °C sur les régions côtières, entre 22 et 31 °C sur les régions intérieures et entre 29 et 42 °C dans les régions sahariennes.