Alerte météo en Algérie : averses orageuses et canicule attendues ce samedi 10 août !

Les prévisions météorologiques pour ce samedi 10 août 2024 s’annoncent pleines de contrastes, avec d’une part des averses de pluie et, d’autre part, une vague de chaleur persistante. Ce mélange de conditions climatiques affectera plusieurs régions du pays.

Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage, touchant de nombreuses wilayas. Les régions concernées par cette alerte incluent Sidi-Bel-Abbès, Laghouat, Bordj-Bou-Arréridj, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Batna, Mostaganem, Sétif, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara et Oran.

En parallèle, les services de l’Office National de Météorologie (ONM) ont annoncé des vents violents et des soulèvements de sables dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah et Tamanrasset.

BMS – Météo Algérie : vigilance orange pour des risques de « canicule »

Outre ces perspectives météo pluvieuses et orageuses, une vague de chaleur intense sera également au rendez-vous ce samedi. Météo Algérie prévoit un temps chaud sur les régions proches côtières de l’Est, ainsi que sur la région de Tindouf, le Sahara central et le long de bande frontalière algéro-malienne.

Les températures maximales devraient atteindre entre 31 et 40 °C le long des côtes, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures variant entre 36 et 41 °C. Les régions sahariennes, quant à elles, enregistreront des températures extrêmes allant de 38 à 48 °C.

En prévision de cette vague de chaleur, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prolongé un bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange « canicule ». Les régions concernées sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les températures maximales sous l’ombre oscilleront entre 40 et 43 °C, particulièrement au Sud. Les températures minimales varieront entre 24 et 30 °C. Ce BMS est en vigueur ce samedi et le restera jusqu’à dimanche 11 août 2024.

Que nous réserve la météo pour ce samedi 10 août ?

Pour ce samedi 10 août 2024, le bulletin météo annonce une journée généralement dégagée sur les régions Nord du pays. Le ciel restera clair la majeure partie de la journée, mais Météo Algérie prévoit le développement de cellules orageuses isolées dans l’après-midi. Ces orages pourraient provoquer des pluies locales sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le ciel affichera une majorité de conditions dégagées, bien que les régions du Sud-Ouest connaiteront un ciel souvent voilé. Durant l’après-midi, des nuages couvriront l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar/Tassili et le long de la bande frontalière algéro-malienne. Cette couverture nuageuse s’accompagnera de quelques cellules orageuses, surtout dans l’extrême Sud, avec la possibilité de pluies locales.