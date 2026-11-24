Après plusieurs journées marquées par un temps relativement stable, la pluie fait son retour ce mercredi 25 novembre en Algérie. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau 1, de couleur jaune, concernant 23 wilayas. Les averses toucheront d’abord les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre, avant de progresser vers l’Est, les Hauts Plateaux et les Aurès.

Une dégradation météorologique confirmée pour ce mercredi

Le changement de temps annoncé pour cette semaine commence à se concrétiser. Pour ce mercredi 25 novembre, les prévisions de l’ONM font état d’un ciel souvent nuageux sur les régions du Nord, avec des passages parfois denses et des précipitations sous forme d’averses. La perturbation devrait traverser progressivement plusieurs régions du pays, selon une évolution qui se dessinera au fil de la journée.

Cette dégradation a conduit les services météorologiques à placer 23 wilayas en vigilance jaune pour des pluies. L’alerte concerne Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida, Chlef, Mostaganem, Oran et Relizane. Elle s’étend également à Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Batna.

Il s’agit d’un avertissement météorologique de niveau 1, correspondant à la vigilance jaune. Les habitants des régions concernées sont donc invités à suivre l’évolution des bulletins météorologiques, notamment en raison du caractère parfois soutenu des averses.

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Les averses progressent de l’Ouest vers l’Est au fil de la journée

Dans le détail, les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre devraient être les premières concernées par cette évolution. Des passages nuageux parfois denses y donneront lieu à des averses, avec une extension progressive des précipitations vers les régions orientales à partir de la mi-journée.

La perturbation poursuivra ensuite sa progression vers les Hauts Plateaux et la région des Aurès durant la soirée. Cette évolution devrait ainsi concerner une bonne partie du Nord du pays, même si la répartition des précipitations et leur intensité pourront varier d’une région à l’autre.

À l’inverse, les régions du Sud devraient conserver des conditions météorologiques nettement plus stables. Le ciel y sera généralement dégagé à partiellement voilé, sans dégradation pluvieuse particulière annoncée dans les prévisions communiquées.

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Des températures contrastées entre le Nord et le Sud

Côté températures, les valeurs maximales resteront relativement contrastées entre les différentes régions du pays. Sur le littoral, elles devraient osciller entre 19 et 24 °C, tandis que les régions intérieures, les Hauts Plateaux et les Aurès enregistreront des températures comprises entre 16 et 27 °C. Dans les régions sahariennes, le mercure conservera des niveaux plus élevés, avec des maximales attendues entre 24 et 33 °C.

Cette journée marquera donc le retour d’une ambiance plus humide et nuageuse sur une grande partie du Nord, tandis que le Sud bénéficiera encore d’un temps globalement clément. Les prochaines actualisations de l’ONM permettront de suivre l’évolution de cette perturbation et de préciser les prévisions pour les jours suivants.

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