Alerte météo du 24 juin : fortes pluies orageuses et vague de chaleur dans plusieurs régions

L’Algérie aborde ce mercredi 24 juin sous un régime météorologique doublement tendu. D’un côté, 33 wilayas de l’intérieur et du Grand Sud sont placées sous alerte pour des pluies orageuses parfois violentes. De l’autre, neuf wilayas du nord et de l’ouest du pays subissent une vague de chaleur intense qui impose une vigilance sanitaire accrue. Deux phénomènes opposés, un même territoire, une même journée.

Le bulletin émis par les services de Météo Algérie couvre un arc géographique impressionnant, du nord-est jusqu’aux confins sahariens. Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Batna et M’Sila figurent parmi les premières wilayas visées, aux côtés de Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira et Médéa.

La perturbation ne s’arrête pas aux Hauts-Plateaux. Biskra, El Meghaier, Djelfa, Tiaret, Laghouat et Ghardaïa sont également concernées, tout comme Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma à l’ouest. Plus au sud encore, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar complètent cette liste d’une ampleur remarquable.

À LIRE AUSSI : Vague de chaleur en Algérie : jusqu’à 45 °C ce 21 juin, voici les wilayas les plus touchées

Alerte météo en Algérie : La canicule s’abat sur ces régions

Pendant que l’intérieur se prépare à l’orage, neuf wilayas côtières et occidentales font face à une tout autre réalité. El Tarf, Annaba, Skikda, Aïn Defla, Chlef, Mostaganem, Relizane, Oran et Aïn Témouchent sont placées sous alerte pour des températures particulièrement élevées.

Ce schéma n’est pas nouveau pour cet été. Dès le 21 juin, des pics atteignant 45 °C avaient été enregistrés dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest, et la double alerte du lundi 22 juin entre canicule record et pluies orageuses avait déjà mobilisé les services météorologiques sur un schéma quasi identique. La journée du 24 juin s’inscrit dans cette séquence d’instabilité persistante qui caractérise l’été 2026.

À LIRE AUSSI : Vigilance météo : double alerte ce lundi 22 juin entre canicule record et pluies orageuses

Diabétiques et malades chroniques : les recommandations sanitaires à suivre

Face à la montée du mercure, les autorités sanitaires ont tenu à rappeler les risques spécifiques que représente la chaleur extrême pour certaines catégories de la population. Les personnes atteintes de maladies chroniques, et en particulier les diabétiques, sont les plus exposées aux complications liées à ces épisodes caniculaires.

Une exposition prolongée à des températures élevées peut entraîner une déshydratation rapide ou un déséquilibre du taux de glycémie. Les spécialistes insistent sur trois réflexes fondamentaux : limiter les sorties aux heures les plus chaudes de la journée, s’hydrater régulièrement sans attendre la sensation de soif, et ne jamais interrompre ni modifier son traitement médical sans avis médical.

Les personnes âgées, les enfants en bas âge et les travailleurs en extérieur sont également concernés par ces précautions. Consulter régulièrement les bulletins officiels de l’Office National de la Météorologie (ONM) reste le meilleur moyen d’anticiper les évolutions de la situation.

À LIRE AUSSI : Alertes météo en Algérie : un week-end sous haute vigilance entre canicule extrême et fortes pluies