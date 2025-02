Alerte météo : Des pluies orageuses attendues dans 3 wilayas

L’ONM a émis une alerte spéciale ce vendredi, annonçant des précipitations orageuses dans trois wilayas de l’Est du pays. Selon les prévisions, ces pluies, accompagnées de rafales de vent et d’une possible activité orageuse, devraient persister durant plusieurs heures, entraînant une hausse significative des précipitations.

Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre entre 30 et 50 mm en un laps de temps relativement court, augmentant ainsi les risques d’inondations localisées. Les zones les plus vulnérables incluent les agglomérations urbaines et les bassins versants, où l’accumulation rapide de l’eau pourrait causer des débordements. Les services météorologiques recommandent aux citoyens de rester vigilants et de limiter leurs déplacements dans les zones exposées.

Mesures préventives et intervention des autorités

Face à ces conditions météorologiques instables, les autorités locales ont mis en place un dispositif d’alerte afin de prévenir tout incident majeur. La Protection civile a renforcé ses équipes d’intervention et mobilisé des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des habitants, notamment dans les quartiers les plus exposés aux risques d’inondations.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence sur les routes, particulièrement sur les axes susceptibles d’être submergés. De plus, les habitants des zones concernées sont encouragés à sécuriser leurs habitations, en vérifiant le bon fonctionnement des systèmes d’évacuation des eaux et en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les infiltrations.

Les autorités rappellent également l’importance de suivre les bulletins météorologiques mis à jour en temps réel et d’adopter un comportement responsable face aux intempéries.