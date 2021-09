Alerte météo : des pluies orageuses attendues dans 7 wilayas

Après un été marqué par de fortes chaleurs caniculaires sur l’ensemble du territoire national, la mi-septembre s’annonce avec le retour des pluies orageuses sur plusieurs régions du pays notamment celles du Nord.

Depuis Hier, jeudi 16 septembre 5 wilayas à l’instar de Blida et Médéa ont été placés en vigilance jaune orage et pluies orageuses. Ainsi, les températures ont varié entre 23 et 34 degrés sur les zones côtières ; entre 34 et 20 degrés dans les wilayas de l’intérieur ; de 36 à 45 au sud du pays.

Pour ce qui est des prévisions de ce vendredi 17 septembre, des chutes de pluies seront enregistrées sur plusieurs wilayas de l’intérieur, du centre et de l’ouest du pays. Les services de l’office de prévisions météorologiques ont précisé dans un bulletin météo de niveau 1, équivalent à la couleur jaune sur la carte de vigilance que ces perturbations seront enregistrées à partir de 13h00, pour persister jusqu’à 21h00.

Pami les wilayas concernées, citons : Tissemsilt, Laghouat, Tiaret, Djelfa, El Bayadh, Ain Defla et Medea, avec une pluviométrie qui atteindra les 25mm localement. Quant au sud algériens, les températures oscilleront entre 28 et 32 degrés.

Le climat instable du mois de septembre

Il convient de rappeler cependant, qu’il y a deux jours une vague de chaleur caniculaire a touché les différentes wilayas du pays. Des températures variant entre 28 et 42 sur les zones côtières ; entre 30 et 41 dans les wilayas de l’intérieur ; de 36 à 47 au sud du pays, ont été enregistrés mercredi 15 septembre.

D’autres wilayas ont connu des vents violents et des soulèvements de sable atteignant les 50 km/h. Il s’agit en effet de Tiaret, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Nâama.