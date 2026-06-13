Alerte météo : des orages accompagnés de fortes pluies attendus sur plusieurs wilayas ce samedi

L’Office National de la Météorologie a émis une alerte météo spéciale annonçant une dégradation notable des conditions atmosphériques ce samedi 13 juin 2026. Plusieurs régions du pays seront concernées par des passages orageux accompagnés de pluies parfois soutenues, pouvant localement devenir intenses.

Selon les prévisions, les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 15 millimètres, notamment durant l’après-midi et la soirée. Cet épisode, bien que limité dans le temps, pourrait entraîner des accumulations rapides d’eau dans certaines zones, en particulier les régions basses et les secteurs proches des oueds.

Cette perturbation débutera à 15h00 ce samedi et se poursuivra jusqu’à 23h00 le même jour, avec des averses orageuses susceptibles de se former de manière soudaine et de toucher différentes wilayas du pays.

Wilayas concernées et appel à la vigilance

Les wilayas concernées par cette alerte sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Saïda, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Batna. Ces régions pourraient connaître des épisodes pluvieux localement marqués, accompagnés de ruissellements et d’une montée rapide des eaux dans certains points sensibles.

Dans ce contexte, les autorités appellent à la prudence et recommandent d’éviter les déplacements non nécessaires durant les périodes d’orage, ainsi que de ne pas traverser les routes inondées ou les zones à risque. Les conditions météorologiques pouvant évoluer rapidement, il est important de rester attentif aux bulletins de suivi et aux mises à jour officielles.

Quel est contexte climatique ?

Selon les données des organisations spécialisées dans le climat, l’intensification de certains épisodes orageux s’inscrit dans une tendance globale liée au réchauffement climatique. Les analyses du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) indiquent qu’une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d’eau, favorisant ainsi des précipitations plus intenses lors des épisodes instables.

Dans la région méditerranéenne, les observations montrent également une évolution vers des précipitations plus irrégulières, alternant entre périodes sèches prolongées et épisodes pluvieux courts mais parfois violents, augmentant ainsi le risque de ruissellement rapide et d’inondations locales.