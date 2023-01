Alerte Météo : des chutes de neige affecteront 22 wilayas dès samedi

Après un début de saison relativement chaud et sec, voilà que l’hiver reprend ses couleurs avec le retour du froid, de la pluie et de la neige. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) ce vendredi, 20 janvier 2023, mettant en garde contre des chutes de neige qui affecteront plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays à compter de demain.

Dans son BMS, Météo Algérie a prévu « des chutes de neige, à partir de samedi après-midi, sur les reliefs dépassant les 800 mètres d’altitude au centre et à l’est du pays ». Notant que « la neige gagnera localement des altitudes plus basses à partir de la soirée ».

D’après la même source, les wilayas concernées par cette alerte à la vigilance de niveau 2 et de couleur orange sont : Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Setif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tebessa.

Concernant la validité de cette alerte météo, les services de l’ONM ont indiqué que « ce bulletin s’étale du samedi, 21 janvier 2023, à 15h00 au dimanche à 15h00 au moins ». Quant à l’épaisseur de la neige, Météo Algérie a indiqué qu’ « elle oscillera entre 10 et 20 cm ».

Intempéries : plusieurs routes nationales coupées à cause de la neige

Les chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs routes. Dans un communiqué rendu public ce vendredi sur sa page Facebook Tariki, la Gendarmerie Nationale a fait le point concernant les routes coupées à la circulation à cause de la neige.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les chutes de neige ont provoqué la fermeture du chemin de wilaya n° 253 reliant entre les wilayas de Béjaia et de Tizi Ouzou, précisément au niveau du Col de Chellata, commune d’Iferhounène. Mais aussi, la fermeture de la route nationale (RN) n° 30 au niveau de la localité de Tizi N’Koulène, commune d’Iboudraren. Ainsi que la RN n° 33 au niveau de la localité Aswel, commune d’Ait Boumahdi.

Outre la wilaya de Tizi Ouzou, la Gendarmerie Nationale a également fait le point concernant les routes coupées dans la wilaya Bouira. En effet, au niveau de cette wilaya, les chutes de neige ont provoqué la fermeture de la route nationale (RN) n° 15 reliant entre les communes de Aghbalou (w. de Bouira) et Iferhounène (w. de Tizi Ouzou), plus exactement au niveau de la localité de Tirouda.

Il est aussi question de la fermeture de la RN n° 33 reliant les communes de Bouira et de Ouacif (w. de Tizi Ouzou), au niveau de la localité de Tikjda et de Tirourda, commune d’El Asnam.