Alerte météo : Des chutes de neige sur plusieurs wilayas du pays

Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 700 mètres d’altitude des wilayas du Centre et de l’Est du pays à partir de demain vendredi indique, l’Office national de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

L’épaisseur de la neige sera entre 15 et 20 cm, précise la même source, ajoutant que des formations de verglas seront également prévues durant la validité du bulletin.

Selon le bulletin, placé au niveau d’alerte orange, les chutes de neige affecteront les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Naama, Bayadh, Laghouat et Djelfa, Tiaret, Tsimsilt, Ain Defla, Medea, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Setif et Batna, et ce, à partir de vendredi à 15 h 00 au dimanche à 12 h 00.