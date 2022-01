Alerte météo : de la neige à partir de 800 mètres sur 16 wilayas

Après l’ouest, le centre, voilà que l’hiver gagne enfin l’est du pays. Ce changement tant attendu du climat arrive après des températures douces qui ont marqué le début de la saison hivernale, en Algérie. Les derniers Bulletins Météo Spéciaux de l’Office National de la Météorologie marquent toutefois le lancement de la saison des grands froids.

L’ONM vient de publier plusieurs alertes, aujourd’hui, le 06 janvier 2022, dans lesquelles il indique que des chutes de neiges et des précipitation pluvieuses vont toucher plusieurs wilayas du pays. Les wilayas concernées se situent à l’est, au centre, et à l’intérieur du pays.

Les wilayas concernées

La première alerte faite par l’ONM concerne la neige et le verglas qui vont toucher 12 wilayas, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Batna. Ces région vont connaître des chutes de neige qui affecteront les reliefs, dépassant les 800 mètres d’altitude. Les neiges pourront former jusqu’à 20 cm d’épaisseur. Ce BMS est valide « du jeudi 06 janvier 2022 à 18 h 00 Au vendredi 07 janvier 2022 à 18 h 00 au moins », indique l’ONM.

La deuxième alerte, aussi orange, concerne également la neige et le verglas qui vont toucher 4 wilayas qui sont Blida, Médèa, Tizi Ouzou et Bouira. Ces wilayas vont connaître « des chutes de neige, qui affecteront les reliefs dépassant les 1000 mètres d’altitude » note l’ONM, ajoutant que la neige formera entre 10 et 15 cm d’épaisseur et que ce BMS est valide du jeudi 06 janvier 2022 à 18 h 00 Au vendredi 07 janvier 2022 à 12 h 00.

La pluie quant à elle touchera Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arreridj. Il s’agit d’une alerte de niveau 2. Les quantité sont estimées entre 20 et 40 mm et peuvent atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce sont « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des Rafales de vent sous orages », indique l’ONM