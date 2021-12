Alerte Météo : chutes de neige dans 21 wilayas

Après la pluie vient la neige. Cet automne a été bien généreux en pluies, et ce, suite à un été particulièrement sec et chaud. D’après l’Office National de Météorologie, les précipitations vont se poursuivre aujourd’hui, et on assistera même à des chutes de neiges.

En effet, c’est dans un Bulletin Météo Spécial (BMS) que l’Office National de la météorologie a affirmé que 21 wilayas du pays vont connaitre des chutes de neiges aujourd’hui jeudi, le 2 décembre 2021. Il s’agit toutefois de deux alertes distinctes, l’une concernant l’ouest du pays et l’autre le centre et le centre-est.

Les wilayas concernées

Selon la première alerte de l’ONM, des chutes de neiges sont attendues pour aujourd’hui jeudi à 18 h 00 jusqu’à demain vendredi 03 décembre à 06 h 00 dans neuf wilayas de l’ouest algérien. Il s’agit des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Nâama, El Bayadh, Laghouat,Djelfa, Tiaret et Tissemsilt. L’épaisseur de la neige va varier entre 05 et 10 cm, selon les prévisions de l’ONM.

La deuxième alerte quant à elle concerne des chutes de neiges sur les régions du centre et du centre-est du pays. La validité de ce BMS va « du jeudi 02 décembre 2021 à 21 h 00 au vendredi 03 décembre 2021 à 15 h 00 », et concerne 12 wilayas qui sont : Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa. L’épaisseur de la neige ira de 10 à 15 cm, indique l’ONM.

Il est à rappeler que cette journée de jeudi sera marquée aussi par des pluies à travers 24 wilayas du pays, indique la même source. Des pluies qui se poursuivent depuis près d’un mois, et qui avaient déjà fait des victimes à Alger, au début du mois d’octobre.