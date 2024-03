Alerte météo : chutes de neige et de pluie prévues en Algérie ce mardi 26 mars !

Alors que le mois de mars tire à sa fin, un revirement météorologique se dessine à l’horizon, avec le retour du froid et des chutes de neige. Dès ce mardi, les prévisions météorologiques annoncent une baisse des températures et des chutes de neige dans plusieurs régions du pays.

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), quelques chutes de neige marqueront les reliefs du Centre, dépassant les altitudes de 1000 à 1100 mètres en fin de soirée. Ces prévisions météorologiques prévoient également quelques flocons sur les sommets des montagnes de l’intérieur ainsi que sur les hauts plateaux de l’Ouest.

Par ailleurs, il est à souligner que les températures connaissent une légère baisse. Sur les régions côtières, les maximales varieront entre 14 °C et 24 °C, tandis que dans les régions intérieures, elles oscilleront entre 17 °C et 26 °C. Quant aux régions sahariennes, le thermomètre affichera des températures comprises entre 25 °C et 38 °C. Cette variation significative des températures témoigne d’un changement météorologique notable, invitant les habitants à se préparer aux conditions climatiques hivernales tardives.

Bulletin météo de ce 26 mars : que nous réserve le temps ce mardi ?

En outre, le bulletin météo de ce mardi 26 mars prévoit un ciel souvent voilé à nuageux sur les régions Nord du pays, avec des averses de pluie, parfois orageuses, et même des chutes de grêle par endroits sur l’Ouest et le Centre. Ces précipitations devraient gagner l’Est en fin d’après-midi et en soirée.

Quant aux régions sahariennes, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un ciel de plus en plus voilé à localement nuageux sur la région de Béchar et le Nord Sahara à partir de la fin d’après-midi, avec quelques pluies orageuses en soirée. Météo Algérie précise également que sur les autres régions, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé.

De plus, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Oum El Bouaghi, Tebessa, El Oued. Mais aussi, Médea, Blida, Ain Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbes, Ain Témouchent et Tlemcen.

BMS – Météo Algérie : persistance des vents violents dans différentes régions ce 26 mars

Météo Algérie a émis trois bulletins météorologiques spéciaux (BMS) plaçant en vigilance orange différentes régions du pays, en raison de conditions météorologiques potentiellement dangereuses liées aux vents violents.

Le premier bulletin, de niveau 2, annonce des vents violents dans les wilayas de Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Batna, El M’ghair, Ouled Djellal, Biskra, Ghardaïa, Touggourt et El Oued. Les vents souffleront d’Ouest à Nord-Ouest avec une vitesse de 60 à 80 km/h, atteignant parfois les 90/100 km/h en rafales, provoquant des soulèvements de sable fréquents et une réduction significative de la visibilité. Cette alerte est en vigueur du mardi 26 mars à 15h00 au mercredi 27 mars à 09h00.

Le second BMS de Météo Algérie concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef, avec des vents de direction d’Ouest à Sud-Ouest, soufflant à une vitesse allant de 60 à 70 km/h, pouvant dépasser les 80 km/h en rafales. Cette alerte est valable du mardi 26 mars à 09h00 au mercredi 27 mars à 09h00.

Enfin, la dernière alerte concerne les wilayas de Tindouf, Beni Abbes, Bechar, Adrar, Timimoun, In Salah, El Meniaa, Ouargla ainsi qu’Illizi, avec des vents de direction d’Ouest à Sud-Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre parfois les 90 km/h en rafales, entraînant des soulèvements de sable et une visibilité réduite. Cette alerte est valable le mardi 26 mars de 09h00 à 23h00.