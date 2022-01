Alerte météo : chutes de neige dans 11 wilayas

Les pluies, les neiges et le mauvais temps ne semblent pas prêts pour s’arrêter bientôt, notamment pour les wilayas de l’Est du pays, qui connaissent une vraie perturbation météorologique.

Ce vendredi 7 janvier, une nouvelle prévision météorologique a averti d’une chute de neige sur les hauts plateaux de l’Est de plus de 1 000 mètres, ainsi que de fortes pluies et de vents forts dans plusieurs régions de l’Est et du Sud du pays.

En effet, dans une alerte de second niveau, les services météorologiques ont prédit aujourd’hui à partir de 18 heures jusqu’au samedi l’après-midi, des chutes de neige sur les hauts plateaux de l’Est, atteignant une altitude allant jusqu’à 1 000 mètres.

Le mauvais temps règne sur l’Est du pays

Les wilayas de l’Est concernées par ladite alerte météo sont à savoir, Bejaia ; Jijel ; Sétif ; Mila ; Constantine : Guelma ; Souk Ahras ; Oum El Bouaghi ; Tébessa ; Khenchela et Batna.

Ces régions du pays verront des pluies orageuses, surtout froides, à partir de la soirée de ce vendredi 7 janvier jusqu’à samedi à 15 heures.

Par ailleurs, lesdits services ont également signalé aux habitants des wilayas de Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Adrar et Bordj Badji Mokhtar des vents forts à partir de samedi matin aux environs de 09 heures jusqu’à l’après-midi de la même journée.

Il est également utile de rappeler que certaines routes dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, mais aussi Blida ont été fermées aujourd’hui, et ce, à cause du mauvais temps.