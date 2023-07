Alerte météo — Canicule en Algérie : jusqu’à 49 °C … Ce lundi 10 juillet s’annonce très chaud ! 

La saison estivale s’est installée en Algérie avec un temps particulièrement chaud et caniculaire. Depuis hier, de fortes chaleurs affectent plusieurs régions du pays aussi bien au Nord qu’au Sud. Les services de Météo Algérie ont émis des bulletins météorologiques spéciaux (BMS) plaçant en vigilance orange différentes wilayas, notant que cette canicule persistera jusqu’à mardi au moins. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques détaillées pour ce lundi 10 juillet 2023 !

Dans un nouveau BMS, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Biskra, El M’Ghair et le Nord d’El Oued. Au niveau de ces régions, les températures maximales atteindront les 49 °C, tandis que les températures minimales oscilleront entre 36 et 39 °C. Cette alerte de niveau 2 restera valable jusqu’au mardi 11 juillet.

En outre, il convient de rappeler que Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » d’autres wilayas du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Saida, le Nord du Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi Ouzou, l’Ouest de Batna, Mila, Constantine, Guelma, le Sud de Khenchela et le Sud de Tébessa. Ainsi que les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, le Sud d’Ain Témouchent, le Sud d’Oran, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les BMS qui concernent ces régions sont également valables jusqu’au 11 juillet.

Sur son site internet, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah, Timimoun, El Meniaa, Ouargla, Touggourt, Ghardaia, El Bayadh, Naama, Laghouat, Ouled Djellal, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

Bulletin Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 10 juillet ?

Le bulletin météo de ce lundi 10 juillet 2023 prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec formation de cellules orageuses isolées durant l’après-midi, et ce, sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant occasionner des pluies locales, notamment sur le Centre et l’Est du pays. Selon l’ONM, ces pluies pourraient gagner les côtes en fin de journée, spécialement celles du Centre et de l’Ouest.

D’ailleurs, notons également que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas du Centre et de l’Est du pays. Il s’agit des wilayas de Tiaret, Djelfa, M’sila, Medea, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Constantine, Jijel, Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, M’sila, Mila, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tebessa et Khenchela.

Les mêmes services ont aussi prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions du Sud, avec développement de nuages sur le Sahara central, le Sud-Ouest, le Nord Sahara et les Oasis durant l’après-midi. De plus, l’ONM a fait part de la persistance d’un temps chaud ce lundi le long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara Central et la régions de Tindouf et les Oasis.

Enfin, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales attendues ce lundi avoisineront entre 32 et 43 °C sur les régions côtières, entre 38 et 48 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes. Avec 37 °C à Oran, 38 °C à Alger et à Blida, 40 °C à Skikda, à Djanet et à Béjaia. 41 °C à Sétif, 42 °C à El Tarf et à Batna, 43 °C à Tiaret, 44 °C à Saida, 48 °C à Tindouf et 49 °C à El Oued.