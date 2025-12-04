Alerte météo (BMS) : vigilance maximale face aux pluies et orages dans 13 wilayas jeudi et vendredi

Les habitants du nord de l’Algérie doivent se préparer à un épisode pluvieux intense dès ce jeudi soir. Les services météorologiques nationaux ont émis une alerte spéciale concernant des pluies abondantes, accompagnées localement de grêle, sur plusieurs wilayas du pays.

Ce phénomène s’annonce particulièrement marqué et pourrait provoquer des désagréments pour la circulation et les activités extérieures.

Selon le bulletin émis, les premières zones concernées incluent Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida et le nord de Médéa. Les cumuls de précipitations attendus varient entre 20 et 40 mm, à partir de 18h00 ce jeudi et ce jusqu’à 09h00 vendredi matin.

Météo Algérie : des pluies plus intenses sur l’est et le nord-est du pays ce vendredi 5 décembre

L’alerte se renforce dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, ainsi que dans le nord de Sétif et de Mila.

Dans ces régions, les pluies pourraient atteindre 30 à 50 mm, avec des pointes locales dépassant 60 mm. Le phénomène est prévu de commencer à 21h00 ce jeudi et de se prolonger jusqu’à 21h00 vendredi soir.

Les autorités météorologiques recommandent la prudence et conseillent d’éviter les déplacements non essentiels pendant la période la plus critique, surtout dans les zones susceptibles d’inondations ou de glissements de terrain.

Alger paralysée par les pluies : routes inondées et glissements de terrain ont perturbé la capitale ce mercredi

Hier mercredi, Alger a été frappée par de fortes pluies, provoquant inondations et perturbations de la circulation dans plusieurs quartiers. Des torrents d’eau ont emporté voitures, boue et pierres, tandis que les caniveaux bouchés ont aggravé les accumulations d’eau.

La Protection civile est intervenue à Hydra, Bir Khadem, El Abiar, Bab El Oued et Bir Mourad Raïs pour sécuriser les zones touchées et évacuer l’eau accumulée. Un glissement de terrain a été signalé à Oued Koriche, sans faire de victimes.

Les autorités rappellent que les pluies se poursuivront dans les wilayas du nord. Avec des cumuls pouvant atteindre 50 mm, augmentant le risque d’inondations et de glissements de terrain. Elles appellent les habitants à la prudence et à éviter les déplacements non essentiels dans les zones à risque.

