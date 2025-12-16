ALERTE MÉTÉO – BMS : pluies jusqu’à 70 mm, neige et verglas dans plusieurs wilayas dès ce soir

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis, ce mardi après-midi, un important bulletin météo spécial faisant état de plusieurs alertes de niveau 2 concernant des chutes de neige, du verglas et des pluies parfois abondantes, touchant plusieurs wilayas du pays.

Ces perturbations météorologiques, prévues entre le mardi 16 et le jeudi 18 décembre 2025, concerneront principalement les régions de l’Ouest, des Hauts-Plateaux et certaines zones sahariennes.

Alertes neige et verglas

La première alerte neige et verglas de niveau 2 est annoncée pour le mercredi 17 décembre 2025, de 06h00 à 23h00. Selon l’ONM, des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant 1000 à 1100 mètres d’altitude, avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 centimètres. Les wilayas concernées par cet épisode sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda et Naâma. Ces conditions pourraient engendrer des difficultés de circulation, notamment sur les axes routiers de montagne.

Une deuxième alerte, également de niveau 2 et relative à la neige et au verglas, prévoit des accumulations plus importantes, comprises entre 10 et 20 centimètres, sur les reliefs situés au-delà de 1000 à 1100 mètres d’altitude. Cette alerte concerne les wilayas de Tiaret, El-Bayadh et Laghouat, où les conditions hivernales pourraient être plus sévères, avec un risque accru de verglas durant les heures nocturnes et matinales.

Alertes pluies abondantes

Par ailleurs, l’ONM a émis une troisième alerte pluie de niveau 2, valable du mercredi 17 décembre 2025 à 12h00 jusqu’au jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 au moins. Les quantités de précipitations attendues sont estimées entre 20 et 40 millimètres dans les wilayas de Saïda, El-Meniaâ et Ghardaïa. Ces pluies pourraient provoquer des accumulations d’eau sur les routes et un risque de ruissellement localisé.

Une quatrième alerte pluie, également de niveau 2, est en vigueur du mardi 16 décembre 2025 à 18h00 jusqu’au jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 au moins. Les wilayas d’El-Bayadh, Tiaret et Laghouat pourraient enregistrer des cumuls de pluie compris entre 30 et 50 millimètres, pouvant atteindre ou dépasser localement les 70 millimètres, ce qui accroît le risque de crues soudaines dans certaines zones.

Enfin, une cinquième alerte pluie de niveau 2 concerne l’est de Béchar, l’est de Béni-Abbès et le nord de Timimoune. Valable du mardi 16 décembre 2025 à 18h00 jusqu’au mercredi 17 décembre 2025 à 03h00, elle prévoit des précipitations estimées entre 20 et 30 millimètres.

Mesures de sécurité et recommandations

Face à ces conditions météorologiques perturbées, les autorités appellent les citoyens à la vigilance, à limiter les déplacements non nécessaires et à respecter les consignes de sécurité, notamment dans les zones montagneuses et les régions exposées aux fortes pluies.

