ALERTE MÉTÉO – BMS : neige, pluies et verglas dans plusieurs wilayas dès ce jeudi soir

L’hiver prend ses quartiers dans plusieurs régions du pays. L’Office national de météorologie (ONM) a émis ce jeudi un Bulletin météorologique spécial (BMS) alertant sur des chutes de neige significatives touchant les wilayas du Centre et de l’Est. Le niveau de vigilance est fixé à « Orange ». Soulignant la prudence nécessaire pour les populations et les autorités locales.

Les premières neiges sont attendues dès ce jeudi soir, avec des accumulations prévues jusqu’à 15 cm sur les reliefs dépassant 1200 mètres, accompagnées de précipitations pluvieuses modérées à importantes dans les mêmes régions.

Les wilayas concernées dans un premier temps par la chute de neige sont Bouira, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bordj Bou Arreridj et M’sila, avec un impact prévu de jeudi 25 décembre à 21h00 jusqu’au vendredi 26 décembre à 12h00.

Météo Algérie : des wilayas supplémentaires sous la neige vendredi

Le second BMS concerne Sétif, Batna et Khenchela, où la neige devrait tomber vendredi 26 décembre de 03h00 à 15h00. Là aussi, les reliefs supérieurs à 1200 mètres pourraient recevoir entre 10 et 15 cm de poudreuse. Ces chutes s’accompagnent de pluies estimées entre 20 et 30 mm. Nécessitant prudence et préparation, notamment pour les déplacements routiers.

Outre la neige, l’ONM signale des pluies modérées à importantes sur plusieurs wilayas :

M’Sila, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Batna : 20 à 30 mm de pluie, du jeudi 25 décembre à 21h00 au vendredi 26 décembre à 09h00.

: 20 à 30 mm de pluie, du jeudi 25 décembre à 21h00 au vendredi 26 décembre à 09h00. Tiaret, Nord d’El Bayadh, Laghouat, Djelfa et Médéa : 20 à 30 mm, du jeudi 25 décembre à 15h00 au vendredi 26 décembre à 01h00.

Ce BMS précise que ces conditions peuvent créer du verglas, surtout la nuit et en début de matinée. Rendant les routes glissantes et dangereuses, en particulier dans les zones montagneuses et sur les axes secondaires.

Les autorités insistent sur la prudence, notamment pour les déplacements sur les routes de montagne. Les automobilistes et piétons sont invités à limiter leurs déplacements et à se tenir informés des mises à jour météorologiques.