ALERTE MÉTÉO – BMS : Fortes pluies orageuses attendues dans 31 wilayas ce vendredi 15 janvier

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin d’alerte concernant d’importantes précipitations qui devraient toucher plusieurs wilayas du pays demain, vendredi.

Selon les prévisions de l’ONM, des pluies localement diluviennes, accompagnées d’orages, affecteront une large partie du territoire national. La vigilance est de mise dans les régions de l’Ouest, du Centre et de l’Est, ainsi que sur les hauts plateaux.

Le bulletin météo cible précisément les 31 wilayas suivantes :

Ouest : Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Mascara, Relizane, Saïda et Sidi Bel Abbès.

Centre et Kabylie : Tizi Ouzou et Bouira.

Est : Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arréridj.

Hauts Plateaux et Sud : M'Sila, Djelfa, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Biskra, El Meghaier et Ouled Djellal.

Les autorités recommandent aux citoyens, et plus particulièrement aux usagers de la route, de faire preuve d’une prudence accrue face aux risques d’inondations localisées et de réduction de la visibilité.

Protection civile : Plus de 24 000 interventions en une semaine

Sur le front des secours, le dernier bilan de la Protection civile, couvrant la période du 4 au 10 janvier 2026, témoigne d’une activité intense. Les unités de secours ont répondu à 24 089 appels de détresse à travers le territoire national.

Les secours sont intervenus sur 1 165 accidents de la circulation, qui ont tragiquement coûté la vie à 25 personnes et fait 1 282 blessés. La wilaya d’Adrar déplore le bilan le plus lourd avec cinq décès enregistrés en sept jours.

Avec la chute des températures, le monoxyde de carbone (CO) reste une menace majeure. Les services de secours ont effectué 39 interventions liées à des fuites de gaz provenant d’appareils de chauffage défectueux. Si l’intervention rapide des agents a permis de sauver 77 personnes d’une mort certaine, sept (7) décès sont malheureusement à déplorer.

Le rapport souligne également une pression constante sur les services d’urgence :

Incendies : 888 interventions pour éteindre 520 foyers (domestiques et industriels). Alger arrive en tête des sinistres (89), suivie de Blida et Oran.

Évacuations sanitaires : Le gros des troupes ( 15 776 interventions ) a été mobilisé pour le transfert de plus de 15 400 malades et blessés vers les centres hospitaliers.

Sauvetages : Les opérations de secours divers ont permis de mettre hors de danger 650 citoyens en situation périlleuse.

Face aux fortes pluies annoncées pour ce vendredi et aux risques persistants d’asphyxie, la Protection civile réitère ses appels à la prudence, conseillant une vérification systématique des appareils de chauffage et une vigilance accrue lors des déplacements routiers.