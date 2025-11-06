Alerte météo (BMS) : Fortes pluies et orages sur 10 wilayas à partir de ce jeudi soir

L’Office National de Météorologie (ONM) vient d’émettre un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau de vigilance « Orange« , annonçant un week-end marqué par des intempéries pour les habitants de l’Est du pays.

Selon les prévisions de l’ONM, des pluies parfois sous forme d’averses orageuses sont attendues, accompagnées de rafales de vent sous les orages.

Météo : Un week-end pluvieux et orageux s’annonce dans l’Est

Cette alerte de niveau « Orange » concerne plusieurs wilayas, notamment :

Bejaia,

Jijel,

Skikda,

Annaba,

El Tarf,

Nord de Sétif,

Mila,

Constantine,

Guelma

et Souk Ahras.

Les services de la météorologie estiment que les quantités de pluie pourraient atteindre entre 20 et 30 mm sur les régions concernées. L’épisode pluvieux débutera ce jeudi à 18h00 et devrait se poursuivre jusqu’à vendredi à 06h00.

Les autorités appellent à la vigilance et recommandent de prendre les précautions d’usage face aux risques d’inondations locales et aux difficultés de circulation que pourraient engendrer ces conditions météorologiques. Il est conseillé de rester informé de l’évolution de la situation via les canaux officiels.

Protection Civile : 27 000 interventions enregistrées en une semaine !

La Direction Générale de la Protection Civile a révélé, dans un bilan publié récemment, avoir enregistré un total impressionnant de 27 000 interventions au cours de la semaine allant du 26 octobre au 1er novembre dernier, soulignant l’intensité de l’activité de ses équipes à travers le territoire national.

Accidents de la Route : Un bilan lourd

La même période a été marquée par une série noire sur les routes. La Protection Civile a recensé 1508 accidents de la circulation dans différentes wilayas, ayant causé la mort de 40 personnes et blessé 1747 autres avec des lésions de gravité variable.

Sétif, wilaya la plus touchée : C’est la wilaya de Sétif qui a payé le plus lourd tribut. La région a enregistré la plus forte mortalité avec 6 personnes décédées et 55 blessés, suite à 48 accidents de la route survenus dans divers endroits de la wilaya.

Lutte contre les incendies et secours aux personnes

Dans un autre registre, les services de la Protection Civile sont intervenus pour éteindre 875 incendies, incluant des feux domestiques, industriels et autres. Les wilayas les plus concernées par ces sinistres ont été :

Alger : 139 incendies

: 139 incendies Tizi Ouzou : 69 incendies

: 69 incendies Skikda : 38 incendies

De plus, les unités de la Protection Civile ont mené 8065 interventions pour le sauvetage de personnes en situation de danger, en plus de couvrir 7001 opérations de secours et d’assistance médicale pour diverses urgences enregistrées sur l’ensemble du territoire national.

Ces chiffres – selon le communiqué – témoignent de l’ampleur des efforts continus déployés sur le terrain par les équipes de la Protection Civile pour garantir la sécurité des citoyens et assurer une intervention rapide lors des divers accidents et urgences enregistrés à travers les wilayas.