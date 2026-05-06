Alerte météo : BMS et vigilance orange pour pluies ces 6 et 7 mai, plusieurs wilayas concernées

Préparez vos parapluies et redoublez de prudence sur les routes. Météo Algérie vient de déclencher une alerte orange aux fortes précipitations pour ces 6 et 7 mai. Avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm. Trois nouveaux Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) ont été émis ce mercredi : découvrez immédiatement si votre wilaya est concernée.

Le ciel ne lâche rien en ce début de mois de mai. Les perturbations continuent de s’enchaîner et imposent un rythme soutenu à l’actualité météo en Algérie. Pluies, passages orageux et ciel souvent chargé composent un tableau devenu familier ces derniers jours.

Ce mercredi 6 mai, les services de l’Office National de la Météorologie montent d’un cran dans la vigilance. Ils publient trois nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) et placent plusieurs wilayas en vigilance orange pour pluies, pour anticiper des cumuls et limiter les risques liés aux intempéries.

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Pluies sur le Centre et l’Est : BMS orange dans ces wilayas

Le premier BMS cible les wilayas de M’sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Mila. Dans ces régions, les prévisions annoncent des précipitations comprises entre 20 et 40 mm, des volumes capables de saturer rapidement les sols et de provoquer des accumulations d’eau.

La validité de cette alerte s’étend de ce mercredi 6 mai à 23h00 jusqu’au jeudi 7 mai à 18h00. Cette durée relativement longue laisse présager un épisode pluvieux continu, avec des intensités variables mais un risque constant de ruissellement, notamment en zones urbaines.

Le deuxième bulletin concerne un large couloir allant du centre vers le littoral. Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou figurent parmi les wilayas sous surveillance.

Les cumuls attendus oscillent entre 20 et 30 mm. La période de validité reste plus resserrée, du jeudi 7 mai à 03h00 jusqu’à 15h00. Cette configuration annonce une dégradation rapide en matinée, susceptible de perturber les déplacements aux heures de pointe.

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Ouest et Hauts Plateaux : Vigilance orange face aux intempéries

Le troisième BMS concerne l’ouest et une partie des hauts plateaux. Les wilayas de Tlemcen, Naâma, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, El Bayadh, Tiaret et Laghouat se trouvent directement exposées.

Dans ces régions, les quantités de pluie prévues varient entre 20 et 40 mm. L’épisode débute dès ce soir à 18h00 et se poursuit jusqu’au jeudi 7 mai à 12h00. Cette plage horaire inclut la nuit, une période souvent propice à des précipitations plus soutenues et moins anticipées par les usagers.

Pourquoi la vigilance est primordiale ?

Ces trois bulletins confirment l’instabilité qui s’étend à l’échelle nationale. Les épisodes pluvieux se succèdent et touchent des zones variées, du littoral aux hauts plateaux.

Dans ce contexte, la prudence s’impose. Les fortes pluies peuvent entraîner des accumulations d’eau rapides, des chaussées glissantes et une visibilité réduite. Les autorités appellent implicitement à suivre l’évolution des bulletins météo et à adapter ses déplacements.

Le printemps algérien joue clairement la carte de l’imprévisibilité cette année. Et au vu des dernières prévisions, il n’a pas encore dit son dernier mot.

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