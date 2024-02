Alerte Météo : BMS chutes de neige sur 24 wilayas de ce soir à jeudi

Ce mardi soir, les reliefs dépassant les 1000 mètres d’altitude seront touchés par des chutes de neige dans plusieurs wilayas du Nord et de l’intérieur du pays. C’est ce qu’indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saïda, El Bayadh, Tiaret, Laghouat et Djelfa sont ainsi placées en vigilance orange de mardi 18h jusqu’au mercredi à 09h, selon le BMS. L’épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 10 cm dans ces régions.

Vigilance orange pour d’autres wilayas jusqu’à jeudi

Quant aux wilayas des Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaïa, Jijel, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Batna, Khenchela et Tébessa, elles sont placées en vigilance orange du mardi à 21h au jeudi à 09h. L’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 20 cm, et peut atteindre ou dépasser localement 25 à 30 cm sur le Djurdjura et les Babors, selon la même source.

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, il est important de prendre des précautions pour éviter tout risque. Il est conseillé de limiter les déplacements, en particulier en montagne, et d’adapter sa conduite sur les routes enneigées. Il est également recommandé de se tenir informé de l’évolution de la situation à travers les médias et les bulletins météorologiques.