Alerte météo: Les wilayas de Béchar et Naâma sous vigilance rouge

La situation météorologique persiste à se détériorer dans les wilayas du sud de l’Algérie. L’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux nouvelles alertes ce mercredi. Les régions de Béchar et Naâma sont désormais placées sous vigilance rouge. Les prévisions indiquent que les pluies pourraient dépasser localement les 70 mm.

Une situation météorologique préoccupante a été annoncée pour les wilayas du sud et de l’ouest de l’Algérie. L’ONM a élevé le niveau d’alerte au rouge, indiquant un risque d’orages très violents dans la région. Selon les prévisions, ces tempêtes pourraient provoquer des pluies locales dépassant les 70 mm, accompagnées de grêle.

🟢 À LIRE AUSSI: Intempéries : les inondations font plusieurs morts et blessés dans diverses wilayas

À partir de ce mercredi à midi, la vigilance est de mise. Les orages devraient s’intensifier et toucher notamment les willayas de Béchar et de Naâma, avec des conditions météorologiques sévères se prolongeant jusqu’à neuf heures demain matin, jeudi. Les autorités locales sont appelées à se préparer à d’éventuelles inondations et à la gestion des urgences.

Parallèlement, un autre bulletin spécial a été émis concernant d’autres régions. Cette alerte précise que des pluies orageuses pourraient également frapper les wilayas d’Al Bayadh, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Saïda. Pour ces zones, des précipitations supérieures à 40 mm sont attendues, avec une période d’intensité marquée de midi aujourd’hui jusqu’à six heures demain matin.

Premier ministre : prise en charge immédiate des sinistrés

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a donné mercredi, des instructions précises lors d’une réunion gouvernementale pour garantir une prise en charge immédiate des sinistrés. Il a insisté sur la nécessité d’une indemnisation rapide et sur la réhabilitation des infrastructures publiques. Les discussions ont également inclus l’approvisionnement en biens de première nécessité pour les régions touchées.

Les ministres se sont ainsi engagés à mobiliser des équipes supplémentaires. Et ce, pour évaluer les besoins sur le terrain et fournir une aide humanitaire. La réunion a également abordé les défis logistiques liés à la distribution de l’aide.

🟢 À LIRE AUSSI : La météo en Algérie pour ce 11 septembre : ciel voilé et retour des pluies dans plusieurs régions

Face à cette situation urgente, le gouvernement appelle à la solidarité nationale. Les citoyens sont exhortés à se mobiliser pour soutenir leurs compatriotes. Le gouvernement souligne également l’importance de la communication pour informer le public sur les actions entreprises et les ressources disponibles. L’objectif est de rassurer les populations touchées et de garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Appel à la solidarité

En parallèle, les autorités locales incitent à l’entraide entre citoyens. Des centres d’accueil ont été installés pour héberger les familles évacuées. Des ressources sont de ce fait mobilisées pour leur fournir une assistance immédiate. Alors que certaines zones restent en situation critique, les efforts des autorités se concentrent sur le rétablissement de la sécurité.

Les pluies diluviennes ont laissé des traces indélébiles non seulement sur le paysage des wilayas du sud, mais aussi dans l’esprit de ses habitants. La communauté reste unie dans l’adversité, en espérant un retour rapide à la normale.