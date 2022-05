Alerte Météo : averses de pluies orageuses sur 10 wilayas du pays

Après quelques jours marqués par un temps estival et des températures caniculaires, voilà que la pluie annonce son retour, accompagnée d’une baisse considérable des températures. L’Office Nationale de la Météorologie (ONM) a émis, ce mercredi 25 mai, un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en garde contre des averses de pluies orageuses qui affecteront les wilayas du Centre et de l’Est du pays.

Dans une alerte météo émise ce mercredi 25 mai, les services de l’ONM ont prévu des pluies parfois sous forme d’averses orageuses sur les wilayas du Centre. En effet, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès et le Nord de Bouira. Ces dernières connaîtront des pluies dont les quantités sont comprises entre 20 et 40mm, et ce, à compter de ce mercredi à 18h00, jusqu’au jeudi à 12h00.

Dans son BMS, l’ONM a également placé en vigilance orange les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda et le Nord de Sétif, mettant en garde contre des pluies dont les quantités sont comprises entre 20 et 40mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50mm. La validité de cette alerte s’étend à compter de ce mercredi à 18h00 jusqu’au jeudi à 15h00.

Par ailleurs, il est à noter que Météo Algérie a précisé que ces pluies seront accompagnées localement de chutes de grêle, rajoutant que des rafales de vent sous orages sont aussi prévues.

Quelle météo est prévue pour ce mercredi 25 mai ?

Il convient de rappeler que pour ce mercredi 25 mai, Météo Algérie avait prévu « un ciel souvent voilé à partir de l’après-midi avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses au niveau des régions Ouest du pays ». Et « un ciel partiellement voilé devenant nuageux à partir de l’après-midi avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses sur les régions Centre et Est ».

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar et le tassili avec des développements orageux isolés durant l’après-midi engendrant quelques averses de pluie et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions ».