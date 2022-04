Alerte Météo : averses de pluies et chutes de grêle sur 15 wilayas  

Dans sa dernière mise à jour ce mercredi 27 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde contre des averses de pluies orageuses et des chutes de grêle qui affecteront 15 wilayas du pays. Dans cette alerte de niveau 2, Météo Algérie prévoit des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées, localement, de chutes de grêle dans plusieurs régions du pays.

En effet, le premier BMS de Météo Algérie met en garde contre des pluies dont les quantités varient entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm localement, et ce, au niveau des wilayas de : Laghouat, El Bayadh, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Mostaganem et Chlef. La validité de ce bulletin s’étend à compter de ce mercredi, 27 avril, à 18h00 jusqu’à jeudi à 6h00.

D’une autre part, les services de l’ONM ont placé en vigilance les wilayas d’Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médèa et Djelfa qui connaîtront aussi une perturbation météorologique avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm localement. Cette deuxième alerte est valide demain, jeudi 28 avril, à compter de 3h00 et jusqu’à 18h00.

Prévisions météo pour ce mercredi 27 avril

Les prévisions météorologiques de l’ONM avaient prévu, pour ce mercredi 27 avril, « un ciel voilé à nuageux avec quelques pluies sur les régions Ouest et Centre, notamment au niveau des régions côtières et intérieures Ouest, avec le développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur et les hauts plateaux au cours de l’après-midi, ce qui engendrera des averses de pluies ».

Concernant les régions Est, Météo Algérie avait prévu « un ciel souvent voilé avec le développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès au cours de l’après-midi, engendrant des averses de pluies ». Par rapport aux régions Sahariennes, les services de l’ONM avaient également souligné « le développement de quelques foyers orageux isolés sur le bécharois, le Nord du sahara et les oasis à partir de l’après-midi, occasionnant quelques averses de pluies, avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions ».