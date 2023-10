Alerte météo : averses de pluie et chutes de grêle sur 21 wilayas ce soir et demain

Les prévisions de Météo Algérie annoncent l’arrivée de pluies orageuses dans plusieurs régions du pays à partir d’aujourd’hui, le lundi 23 octobre. Pas moins de 21 wilayas du centre et de l’ouest de l’Algérie seront concernées par ces intempéries. Des chutes de grêle sont également à prévoir.

En effet, selon Météo Algérie, les cumuls de pluie pourront atteindre entre 20 et 30 mm dans les régions touchées. Ces quantités importantes pourraient entraîner des inondations et des dégâts matériels conséquents. Il est donc recommandé aux habitants de ces wilayas de prendre les précautions nécessaires et de rester vigilants face à ces conditions météorologiques extrêmes.

Les prévisions météorologiques indiquent que les wilayas de Béni Abbès, Tindouf et Béchar seront les premières à être touchées par les pluies orageuses. Ces dernières devraient débuter ce lundi à partir de 13h et se prolonger jusqu’à 23h.

Des averses, pouvant atteindre localement 40 mm, sont prévues dans les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Mascara, Saïda, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Naâma et Sidi Bel Abbès. Ces précipitations sont attendues de 18h ce lundi jusqu’à 12h demain mardi 24 octobre.

Pour les wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès et Médéa, les pluies orageuses sont prévues demain mardi et devraient se prolonger jusqu’à 18h.

Alerte soulèvement de sable dans plusieurs wilayas

Selon Météo Algérie, les fortes rafales de vent, accompagnées de soulèvement de sable, vont continuer à souffler, ce lundi jusqu’à 23h, sur les wilayas de l’ouest du pays. Elles peuvent atteindre localement 90 km/h.

Les wilayas concernées sont : Béni Abbès, Béchar, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Laghouat.