ALERTE MÉTÉO : Après la vague d’incendies, de fortes pluies orageuses attendues dans 18 wilayas ce samedi

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce samedi, un bulletin météorologique alertant sur le passage de fortes pluies orageuses à travers plusieurs wilayas du pays.

Placées en vigilance jaune (niveau 1), ces perturbations pluvieuses devraient débuter dès 15h00 pour se poursuivre jusqu’à minuit.

Les wilayas concernées par ces intempéries sont Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa et Biskra.

Cette précipitation est particulièrement attendue sur le terrain : elle s’annonce comme un répit salvateur après les incendies dévastateurs et meurtriers qui ont durement touché plusieurs wilayas de l’Est du pays ces derniers jours.

Feux de forêt : La situation sous contrôle dans le reste de l’Est

En parallèle à ces prévisions météorologiques, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) fait état d’une stabilisation globale de la situation concernant les incendies de forêt qui ont touché le nord-est du pays.

Intervenant ce samedi sur la chaîne Ennahar TV, le sous-directeur de l’information et de la sensibilisation à la DGPC a confirmé que la majorité des foyers enregistrés dans les wilayas de l’Est ont été maîtrisés grâce à des interventions de terrain intensives et une coordination étroite entre les différents services engagés.

De son côté, le chargé de communication de la Protection civile a précisé que les équipes maintiennent un dispositif de veille et de suivi renforcé sur les sites éteints afin de prévenir tout risque de reprise de feu.

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Pour faire face à cette vague d’incendies, la Protection civile a mobilisé plus de 19 000 agents sur le terrain. Le bilan arrêté ce samedi matin fait état de 118 incendies totalement éteints sur un total de 123 départs de feu répertoriés.

Les efforts des équipes de secours se concentrent actuellement sur les 5 derniers foyers encore actifs localisés dans les wilayas de Jijel, Sétif et Tébessa.

Au-delà du soulagement des populations, ces précipitations apportent un appui aux équipes de secours mobilisées sur le terrain.

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L’augmentation de l’humidité atmosphérique et la baisse des températures permettent d’humidifier le couvert végétal, réduisant ainsi les risques de reprise sous les braises.

Il est attendu que cet apport d’eau facilite le travail des pompiers afin qu’ils puissent fixer définitivement les derniers foyers encore actifs.