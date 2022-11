Allons-nous vivre un hiver avant le temps après un automne marqué par un retard. Le mauvais temps semble bien parti pour une fin de semaine pluvieuse, avec des vents violents et des orages.

En effet, les vents violents seront au rendez-vous ce mercredi 23 novembre dans dix-neuf wilayas d’Algérie. Les orages seront également de la partie dans ces wilayas.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 19 wilayas du pays en alerte de niveau 1 « vigilance jeune vents violents ». Il s’agit en effet des wilayas suivantes : Alger, Tipaza, Laghouat, Béjaïa, Msila, Tiaret, Tizi-ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn-témouchent, Djelfa, Tlemcen, Skikda, El-bayadh, Jijel, El-tarf, Boumerdès et Oran

Selon Météo Algérie, la validité de l’alerte s’étalera à partir d’hier jusqu’à ce mercredi 23 novembre 2022 dans la soirée.

Quelles prévisions météo à Alger ce 23 novembre ?

Outre les 19 wilayas concernées par les vents violents, dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé ce mercredi un ciel gris au centre, dont Alger, à l’Est et à l’Ouest. La pluie sera au rendez-vous dans presque toutes les régions du nord du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe : un ciel completement couvert à l’Ouest et à l’Est. Quelques averses de pluie dans certaines wilayas du centre.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bien bleu, à l’instar d’Adrar, Tindouf et Béchar, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures varieront entre 14 et 18 degrés sur le littoral, entre 10 et 16 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 20 et 27 degrés au grand sud.