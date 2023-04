Alerte Météo Algérie : la canicule persiste sur plusieurs wilayas du pays ce 27 avril

Alors que le mois d’avril touche à sa fin, un nouvel épisode de fortes chaleurs affecte différentes régions du pays. En effet, la canicule est de retour en Algérie, annonçant l’arrivée de l’été, avec des chaleurs très intenses atteignant les 40 °C. Cette vague de chaleur persiste, aussi bien au Nord qu’au Sud, et risque de se prolonger pendant plusieurs jours.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué qu’ « un temps chaud marquera le Sud-Ouest et l’extrême Sud vers le Sahara central ce jeudi 27 avril 2023 ». D’après la même source, « un temps chaud caractérisera aussi aujourd’hui les régions proches côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre du pays ».

D’ailleurs, sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « canicule » plusieurs wilayas du Nord du pays, notamment celles du Centre et de l’Ouest. En effet, il s’agit des wilayas de Blida, Alger, Oran, Mascara, Bouira, Boumerdes, Saida, Médea, Ain Defla, Tlemcen, Ain Témouchent, Mostaganem, Chlef, Tizi Ouzou, Relizane, Tipaza et Sidi Bel Abbes.

Point Météo : qu’en est-il des températures prévues ce 27 avril ?

En outre, le bulletin météo de ce jeudi 27 avril a fait savoir que les températures maximales oscilleront entre 25 et 37 °C sur les régions côtières, entre 26 et 39 °C sur les régions intérieures et entre 34 et 42 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 25 °C à Tenes, 28 °C à El Tarf, 32 °C à Jijel, 35 °C à Tipaza et 37 °C à Tlemcen. Ce jeudi, le mercure affichera 30 °C à Mila et à Tebessa, 33 °C à Médea et à Tiaret et 37 °C à Mascara. Enfin, l’ONM a noté que la température atteindra 35 °C à El Oued, 38 °C à El Menia et 41 °C à Adrar.

Concernant le temps prévu aujourd’hui, les services de l’ONM ont prévu « un ciel généralement dégagé sur les régions Nord pays ». Au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé couvrira le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental avec développement de quelques foyers orageux isolés durant l’après-midi, pouvant engendrer localement quelques pluies ». Mais aussi, qu’ « un ciel généralement dégagé sur les autres régions, et partiellement voilé sur le bécharois avec une tendance orageuse en cours d’après-midi/soirée ».

Alerte canicule : quels gestes faut-il adopter ?

Lors d’une canicule, il est important de prendre des précautions pour protéger sa santé et celle des autres contre les effets néfastes de la chaleur. Pour cela, il est recommandé de rester hydraté en buvant régulièrement de l’eau et d’éviter les heures les plus chaudes de la journée en restant à l’intérieur ou dans des zones ombrées. De plus, il est aussi préférable de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire, qui permettent à l’air de circulaire et de vous garder au frais. Il faut également porter un chapeau à large bord pour se protéger la tête et le visage du soleil.

Par ailleurs, les professionnels de la santé recommandent d’éviter les activités physiques intenses durant les épisodes de canicule, car cela pourrait augmenter les risques de coup de chaleur. Les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques, devaient être particulièrement vigilantes et se protéger autant que possible contre la chaleur, en s’assurant de bien s’hydrater et de rester au frais.

