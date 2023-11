Alerte Météo Algérie : fortes pluies attendues ce mercredi 22 novembre au Nord du pays !

Après une longue absence, la pluie signe enfin son grand retour en Algérie, s’accompagnant d’une baisse significative des températures ! Ce changement brusque de la météo, typique de la saison automnale, semble annoncer l’arrivée imminente de l’hiver. Dans cet article, explorez les prévisions météorologiques de ce mercredi 22 novembre 2023, afin de mieux vous préparer face à ces changements climatiques.

Selon les dernières prévisions météorologiques de l’ONM pour ce 22 novembre, des éclaircies marqueront les régions Ouest du pays, mais avec des passages nuageux localement denses et susceptibles d’entraîner des précipitations dispersées. Par ailleurs, les prévisions de Météo Algérie projettent un ciel nuageux à couvert enveloppant les régions Centre et Est de l’Algérie. Ces régions pourraient connaître des averses de pluie parfois orageuses, voire accompagnées de chutes de grêle par endroits, ces précipitations étant localement marquées.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le bulletin météo de ce mercredi anticipe un ciel partiellement voilé au Nord du Sahara et dans les oasis, tandis que les autres régions afficheront généralement un ciel dégagé.

BMS – Météo Algérie : la pluie affectera différentes régions du pays ce 22 novembre !

Le premier Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de Météo Algérie place plusieurs wilayas sous vigilance orange pour de fortes précipitations. Les wilayas concernées sont Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Des estimations projettent des pluies entre 30 et 50 mm, dépassant localement les 60 mm. Cette alerte de niveau 2 est en vigueur à partir de ce mardi à 15h00 et perdurera au moins jusqu’à ce mercredi à 18h00 au moins, selon la même source.

Le second BMS de l’ONM place sous vigilance orange « pluie » les wilayas de Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk-Ahras. Les estimations prévoient des précipitations allant de 20 à 40 mm. Cette alerte est en vigueur à partir d’hier à 18h00 jusqu’à ce mercredi à 18h00 également.

Prévisions Météo Algérie du 22 novembre : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont annoncé l’arrivée de flocons de neige sur les sommets des montagnes du Centre et de l’Est du pays pour cette journée de mercredi. Les températures maximales prévues affichent une légère baisse, oscillant entre 15 °C et 20 °C sur les régions côtières, entre 09 °C à 19 °C sur les régions intérieures et une amplitude remarquable allant de 15 °C à 33 °C pour les régions sahariennes.

Selon les données de Météo Algérie, les prévisions indiquent 15 °C à Tipaza et Skikda, 16 °C à El Tarf et Béjaia, ainsi que 19 °C à Oran. Dans les zones intérieures, les températures se situent à 11 °C à Bouira et Batna, 14 °C à Guelma et Naama, et 16 °C à Mascara. Enfin, les régions sahariennes enregistrent des températures de 20 °C à Biskra, 21 °C à El Oued et une montée jusqu’à 28 °C à In Salah.

