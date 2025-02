Alerte Météo Algérie : BMS fortes pluies et orages dans plusieurs wilayas du Sud ce 16 février

La semaine débute sous le signe de l’instabilité météorologique dans plusieurs régions du Sud du pays. Des pluies soutenues accompagnées d’orages sont attendues, nécessitant une vigilance accrue. Découvrez ce que vous réserve le temps pour ce dimanche 16 février 2025.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange « pluie ». Les wilayas concernées sont Béchar, Béni Abbès, le Sud de Naâma et le Sud d’El Bayadh.

Selon les prévisions de Météo Algérie, les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 30 mm, avec des cumuls pouvant atteindre localement 40 mm. Cette alerte de niveau 2 restera en vigueur ce dimanche de 9h00 à 23h00.

Bulletin météo du dimanche 16 février : retour des précipitations et chutes de neige

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche annoncent un retour des précipitations et des chutes de neige dans plusieurs wilayas du pays. Tandis que le Nord bénéficiera d’un temps ensoleillé, certaines régions montagneuses et du Sud connaîtront des conditions plus instables.

En effet, les régions du Nord profiteront d’un ciel dégagé tout au long de la journée. Toutefois, des chutes de neige sont à prévoir sur les sommets des Hauts Plateaux à partir de l’après-midi. Les températures oscilleront entre 17 et 20 °C sur les côtes et entre 16 et 24 °C dans les régions intérieures. Le vent soufflera jusqu’à 30 km/h.

De plus, certaines hauteurs au Sud du pays connaîtront aussi des chutes de neige. Dans ces zones, le mercure variera entre 14 et 35 °C, tandis que les vents pourraient atteindre 50 km/h.

Le Sud-Ouest fera face à une dégradation météorologique marquée. De fortes pluies orageuses toucheront Béchar et Béni Abbès, avec une extension progressive vers le Centre du Sahara et les Hauts Plateaux occidentaux. Localement, les précipitations pourraient dépasser 20 mm.

Prévisions météo en Algérie : hausse des températures dès lundi 17 février !

Dès lundi, le temps sera plus stable sur l’ensemble des régions côtières et intérieures. Les températures afficheront entre 20 et 23 °C sur les côtes et entre 11 et 23 °C dans les Hauts Plateaux et les Aurès. Une légère hausse des maximales est prévue, notamment dans les régions Nord-Ouest et Centre-Ouest.

Toutefois, la vigilance reste de mise dans les régions concernées par les intempéries, particulièrement dans le Sud, où les précipitations pourraient être localement intenses. Et ce, en suivant les mises à jour régulières des services de l’ONM.