Alerte météo : Activité pluvio-orageuse sur plusieurs wilayas

Une activité pluvio-orageuse accompagnée parfois de chutes de grêle et de rafales de vent, affecteront plusieurs wilayas du pays lundi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, précise la même source, ajoutant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 30 mm durant la validité du BMS qui court jusqu’à lundi à 18h00.

Les pluies concernent également les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, M’sila, Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, le sud de Bouira et le nord d’El Oued, où les quantités de pluie attendues sont estimées entre 15 et 20 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 30 mm notamment dans les régions de l’Est, durant la validité du BMS, qui court jusqu’à lundi à 23h00.