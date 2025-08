Alerte Météo en Algérie : un épisode orageux attendu ce week-end

En ce vendredi 1er août 2025, alors qu’une grande partie du pays est confrontée à des températures caniculaires, une alerte météo de niveau orange vient bouleverser les prévisions pour le Sud. L’Office national de météorologie (ONM) a émis un Bulletin météorologique spécial (BMS) annonçant des pluies parfois orageuses, localement accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent, dans trois wilayas sahariennes : Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Selon les précisions de l’ONM, les quantités de pluie attendues oscillent entre 20 et 30 mm, un volume significatif pour ces régions arides, souvent peu préparées à absorber des précipitations soudaines et intenses.

La période de validité de cette alerte court du vendredi à 15h00 jusqu’au samedi à 3h00 du matin, ce qui signifie que les populations locales doivent rester en alerte durant toute la nuit.

Un contraste saisissant avec la chaleur sur le reste du pays

Cette alerte survient alors que de nombreuses autres wilayas, notamment dans le Nord et l’Est, connaissent des pics de chaleur extrême, dépassant les 45°C dans certaines zones. Le contraste climatique entre ces régions reflète la complexité météorologique de l’Algérie, pays au territoire vaste et aux reliefs variés.

Les services de la Protection civile appellent les habitants des régions concernées à la prudence, en particulier dans les zones à risque comme les oueds, susceptibles de connaître des crues soudaines, et les axes routiers isolés.

Des recommandations simples mais essentielles sont également émises : éviter les déplacements non nécessaires, ne pas s’abriter sous les arbres en cas d’orage, sécuriser les objets sensibles au vent, et rester informé de l’évolution des conditions via les canaux officiels.

L’été 2025 s’annonce déjà particulièrement mouvementé sur le plan météorologique. Entre canicule étouffante et phénomènes orageux inhabituels dans le Sud, les autorités appellent à la vigilance constante, notamment en cette période de congés où les déplacements sont nombreux. L’ONM devrait publier de nouvelles mises à jour si les conditions évoluent dans les heures à venir.