Alerte info. Un joueur de l’équipe d’Algérie annonce sa retraite internationale

Une véritable onde de choc a traversé, ces dernières heures, le siège de la Fédération algérienne de football (FAF). Le gardien de but de l’USM Alger, Oussama Benbot, a officiellement annoncé sa retraite internationale, à travers une lettre adressée au président de la FAF, Walid Sadi.

Un courrier que le joueur a lui-même rendu public en le partageant dans une story sur son compte Instagram, provoquant de nombreuses réactions au sein de la famille du football algérien.

Oussama Benbot se retire de la scène internationale

Dans cette lettre, rédigée avec sobriété et émotion, Benbot informe le premier responsable du football national de sa décision de mettre un terme à son aventure avec l’équipe nationale. « Monsieur le président, j’ai l’honneur de vous informer officiellement de ma décision de mettre un terme à ma carrière au sein de l’équipe nationale d’Algérie », écrit-il d’emblée. Fier d’avoir porté le maillot national durant plusieurs années, le portier estime que le moment est venu pour lui de se retirer de la scène internationale et de laisser la place à la nouvelle génération.

Les raisons derrière cette décision

Si le joueur n’a pas explicitement détaillé les raisons profondes de sa décision, plusieurs sources concordantes évoquent un malaise lié à sa situation dans la hiérarchie des gardiens de but en sélection. Lors du dernier match face à la Guinée équatoriale, le staff technique avait choisi d’aligner Anthony Mandrea, pourtant repêché et évoluant actuellement en troisième division française. Un choix qui aurait été très mal vécu par Benbot, lequel s’est senti marginalisé malgré ses performances régulières avec l’USM Alger et son expérience accumulée au fil des années.

L’enfant d’Aïn M’lila a visiblement pris cette décision après une longue réflexion. Estimant ne plus bénéficier de la considération sportive qu’il jugeait légitime, il a préféré tourner la page internationale, sans polémique ouverte, mais avec une pointe d’amertume difficile à masquer. Son retrait intervient à un moment délicat pour les Verts, engagés dans un processus de reconstruction et de transition générationnelle.

Reconnaissance et regards vers l’avenir

Dans la suite de sa lettre, Oussama Benbot a tenu à exprimer sa reconnaissance envers toutes les parties qui ont marqué son parcours en sélection. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous-même, l’ensemble du personnel technique et administratif, mes coéquipiers et tous les supporters pour leur soutien indéfectible », a-t-il souligné. Il a également rappelé les souvenirs marquants vécus avec la sélection, notamment les parcours lors des qualifications pour les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations et de la Coupe du monde 2026, qu’il considère comme des moments inoubliables.

En conclusion, Benbot affirme qu’il restera un fervent supporter de l’équipe nationale et souhaite plein succès aux Verts pour l’avenir. Une sortie digne, mais qui laisse derrière elle de nombreuses interrogations sur la gestion du dossier des gardiens de but en équipe nationale et sur la communication entre le staff technique et ses joueurs.

