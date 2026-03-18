Alerte fraude : une nouvelle arnaque en ligne circule sous le nom d’Algérie Poste

Algérie Poste a mis en garde ses clients contre une tentative de fraude électronique qui se propage actuellement sur Internet. Des pages suspectes se font passer pour l’institution sous le nom de « Study Services ».

Ces pages prétendent lancer un nouveau type de cartes de paiement et incitent les utilisateurs à réserver ou à remplacer leurs cartes via un lien frauduleux.

L’établissement a tenu à préciser qu’il n’a aucun lien avec cette initiative et que les contenus diffusés par ces pages relèvent d’actions malveillantes destinées à dérober les informations personnelles et financières des citoyens.

AlgériePoste alerte sur une nouvelle arnaque : comprendre le phishing et ses mécanismes

Ce type d’arnaque, appelé phishing, repose sur l’usurpation d’identité d’une entreprise ou d’un organisme de confiance pour tromper l’internaute.

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Les fraudeurs créent des sites quasi identiques à ceux officiels, parfois avec un design soigné et des messages convaincants. L’objectif est de pousser la victime à :

Entrer ses informations bancaires ou personnelles.

Cliquer sur des liens qui installent des logiciels espions (malwares) sur son appareil.

Fournir des codes ou mots de passe via des formulaires falsifiés.

Le phishing se déploie souvent par email, SMS ou réseaux sociaux, mais dans ce cas précis, il utilise une page usurpatrice pour capter directement les données financières des clients d’Algérie Poste. La vigilance reste le seul moyen de se protéger contre ces pratiques sophistiquées.

Les précautions recommandées par Algérie Poste

Pour éviter toute arnaque, Algérie Poste rappelle que toutes ses offres et services officiels sont exclusivement communiqués via ses canaux officiels, que voici :

Les utilisateurs sont invités à vérifier systématiquement l’authenticité des liens et des communications et à ne jamais fournir leurs données personnelles ou bancaires en dehors de ces plateformes certifiées.

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Enfin, Algérie Poste réaffirme son engagement à protéger les transactions et les informations de ses clients et encourage toute personne confrontée à ces pages frauduleuses à le signaler immédiatement.

De plus, elle conserve l’intégralité de ses droits légaux pour prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec les autorités compétentes, afin de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes à caractère criminel. Conformément à la législation et aux règlements en vigueur. Garantissant ainsi la protection de ses intérêts et la sécurité de ses clients.

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