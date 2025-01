Alerte fraude : cette enseigne automobile populaire met en garde ses clients algériens

La marque de véhicules utilitaires Sokon Algérie a alerté ce mardi ses clients face à une montée des fraudes en ligne impliquant son nom. L’entreprise a signalé l’existence de pages et de comptes frauduleux qui usurpent son identité pour piéger des consommateurs, notamment en leur proposant des offres de vente à crédit.

Sokon Algérie met en garde contre des arnaques utilisant son nom

Dans un communiqué publié sur Facebook, Sokon Algérie a mis en garde ses abonnés contre ces pratiques trompeuses. « Nous souhaitons informer que de nombreuses pages frauduleuses proposent des ventes à crédit en utilisant illégalement notre marque », a déclaré l’entreprise. Ces fausses pages profitent de la réputation de la marque pour attirer des clients et les inciter à effectuer des transactions qui pourraient s’avérer frauduleuses.

La marque a insisté sur la protection de ses abonnés, en soulignant les risques de préjudices financiers ou moraux que ces escroqueries peuvent engendrer. Elle a appelé les internautes à la vigilance et leur a recommandé de toujours vérifier l’authenticité des comptes et pages avec lesquels ils interagissent. L’entreprise a rappelé que toutes ses transactions officielles se font uniquement via ses canaux certifiés.

Des mesures légales prises

Face à cette situation, Sokon Algérie a prévenu qu’elle engagerait des poursuites judiciaires contre toute personne exploitant son nom, son logo, ou tout contenu visuel lui appartenant sans autorisation. Elle a affirmé sa détermination à prendre toutes les mesures légales nécessaires pour faire respecter ses droits et protéger ses clients de ces fraudes.

Ce genre d’arnaques en ligne est en pleine expansion en Algérie, touchant de nombreuses entreprises et consommateurs. Les escrocs utilisent généralement des pages clonées et proposent des offres alléchantes pour piéger leurs victimes. Face à ce phénomène, les consommateurs doivent redoubler de prudence et vérifier les sources des offres avant d’effectuer toute transaction.

En attendant, Sokon Algérie réaffirme son engagement à informer et protéger ses clients, et invite ces derniers à signaler toute page suspecte afin d’aider à lutter contre ces arnaques.