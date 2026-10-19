Alerte fortes pluies et orages en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance jusqu’à mardi

La perturbation météorologique se maintient en Algérie. Pour ce lundi 19 octobre, l’Office national de la météorologie (ONM) a reconduit ses bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, annonçant des pluies parfois importantes dans plusieurs wilayas de l’Ouest. D’autres régions restent concernées par des alertes aux pluies et aux orages, tandis que les prévisions pour mardi 20 octobre font état d’une extension de l’instabilité à une grande partie du territoire.

La Protection civile a également relayé une alerte aux pluies orageuses pour cinq wilayas, valable à partir de ce lundi soir jusqu’à mardi matin.

Alerte météo en Algérie : deux nouveaux BMS de niveau 2 dans l’Ouest

Les services de l’ONM ont placé plusieurs wilayas de l’Ouest sous vigilance de niveau 2 en raison de précipitations susceptibles d’être localement soutenues.

Le premier BMS concerne Mostaganem, Mascara, Relizane et Tiaret. Les quantités de pluie attendues sont comprises entre 20 et 30 mm. L’alerte est valable à compter de ce lundi 19 octobre à 12 h jusqu’au mardi 20 octobre à 6 h.

Le second bulletin vise Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh et Béchar. Les cumuls prévus oscillent entre 20 et 40 mm. Cette alerte est valable depuis lundi à 6 h et se poursuit jusqu’à mardi à 1 h du matin.

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Pluies et orages ce lundi 19 octobre : les wilayas concernées

En dehors des wilayas placées sous BMS de niveau 2, les alertes de vigilance de niveau 1 signalent des risques de pluie dans plusieurs régions du Centre, des Hauts-Plateaux et du Sud.

Pour ce lundi, les wilayas concernées par les précipitations sont notamment Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, M’Sila, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Khenchela et Oum El Bouaghi.

Les alertes s’étendent également à plusieurs régions du Sud, notamment Illizi, In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Des orages sont aussi signalés dans ces régions, ainsi que dans plusieurs wilayas de l’Ouest : Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Mascara, Relizane, El Bayadh, Naâma et Béchar.

La météo du mardi 20 octobre : davantage de wilayas en alerte

La météo devrait rester instable mardi, avec des alertes aux pluies et aux orages annoncées dans un nombre important de wilayas du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud.

Sur le littoral et dans le Nord-Est, les wilayas concernées sont El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel, auxquelles s’ajoutent Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent.

Les alertes concernent également Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Mascara, Relizane, Tiaret, Saïda, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra et M’Sila.

Dans le Sud, les wilayas d’El Oued, d’In Salah, de Tamanrasset, d’Adrar, de Tindouf et de Bordj Badji Mokhtar figurent également parmi les régions concernées par les alertes aux pluies et aux orages.

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Alerte de la Protection civile : des pluies orageuses attendues dès ce soir

La Protection civile a, de son côté, relayé un bulletin d’alerte concernant des pluies orageuses susceptibles d’atteindre ou de dépasser 15 mm.

Cette alerte entre en vigueur ce lundi 19 octobre à 23 h et reste valable jusqu’au mardi 20 octobre à 6 h. Elle concerne cinq wilayas : Médéa, Blida, Alger, Bouira et Tizi Ouzou.

Les habitants des régions concernées sont invités à rester vigilants pendant cette période, notamment lors des déplacements nocturnes, en raison des précipitations orageuses annoncées.

Entre les BMS de niveau 2 et les alertes aux pluies et aux orages prévues dans plusieurs autres régions, la météo restera donc perturbée en Algérie ce lundi et mardi. Les dernières mises à jour de l’ONM permettront de préciser l’évolution de ces épisodes pluvieux.

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