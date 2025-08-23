ALERTE. Famine à Gaza : l’Algérie appelle à mettre fin au projet du Grand Israël

Dans une déclaration officielle, le ministère algérien des Affaires étrangères a relayé l’annonce par l’ONU d’une situation de famine dans la bande de Gaza : « Les Nations-Unies ont officiellement décrété vendredi l’état de famine à Gaza. C’est un précédent extrêmement dangereux, le premier du genre dans l’histoire de la cause palestinienne et de tout le Moyen-Orient ».

Le communiqué accuse directement l’occupation israélienne d’être responsable de cette catastrophe humanitaire, qualifiée de choix politique “planifié”.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune simplifie la reconnaissance des documents algériens à l’étranger

Le document algérien, en date du 23 août 2025, dénonce les politiques et les pratiques imposées au peuple palestinien, les qualifiant de « guerre d’extermination ».

Famine à Gaza : L’Algérie dénonce un « choix politique » lié au projet du Grand Israël

Le ministère a souligné que cette famine « n’est pas le résultat de circonstances incontrôlables, mais plutôt une conséquence directe de la planification et de la gestion de l’occupation israélienne. » Il établit un lien direct entre la famine et les projets de déplacement forcé et de réoccupation de Gaza, ainsi qu’avec ce qui est désormais connu sous le nom de projet du « Grand Israël ».

L’Algérie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, a lancé un appel pressant à la communauté internationale. Le communiqué exhorte le Conseil de sécurité à « assumer ses responsabilités dans l’action collective nécessaire pour mettre fin au projet du Grand Israël et préserver les fondements de la solution à deux États. »

🟢 À LIRE AUSSI : Cadavres en série dans la Seine : ce que l’on sait de l’affaire qui secoue la diaspora algérienne

La déclaration réaffirme l’engagement de l’Algérie à « poursuivre ses efforts diplomatiques pour soutenir le peuple palestinien » et à travailler pour « l’accélération de la création d’un État palestinien indépendant et souverain avec Al-Qods pour capitale »

L’Algérie continue de jouer un rôle actif sur la scène diplomatique internationale pour défendre la cause palestinienne et œuvrer pour un règlement juste et durable du conflit.