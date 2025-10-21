Enlèvement de Rayan, 13 ans et diabétique, en France : l’enfant retrouvé, son père en garde à vue

Une alerte enlèvement a été lancée en Haute-Vienne suite à l’enlèvement de Rayan, un garçon d’origine algérienne âgé de 13 ans, qui nécessite des soins urgents, disparu le 20 octobre à Panazol. Son père est en garde à vue, tandis que les autorités françaises recherchent activement deux suspects. L’enfant a été retrouvé en cette fin de matinée.

L’alerte enlèvement a été déclenchée ce mardi matin, pour Rayan, 13 ans et atteint de diabète sévère, kidnappé la veille à Panazol près de Limoges (Haute-Vienne). Les autorités recherchent deux suspects. Le père de l’adolescent, interpellé dimanche soir, serait à l’origine d’un « projet » visant à enlever l’adolescent, placé dans un foyer.

Par ailleurs, le ministère de la Justice en France a publié le signalement suivant dans le cadre de l’enquête pour enlèvement : »Rayan, 13 ans, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol. Il est de type nord-africain, mesure 1,52 m, a les yeux marrons et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait des lunettes noires, un sweat jaune pâle, un pantalon cargo beige et des baskets blanches avec un logo Nike rouge« . Il est précisé que Rayan est atteint d’un diabète sévère et nécessite des soins urgents.

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de la Haute-Vienne.

Plus d’informations >> https://t.co/UfW6ZMD0X9 pic.twitter.com/wdw4s50NJg — Ministère de la Justice (@justice_gouv) October 21, 2025

🟢 À LIRE AUSSI : France : le corps de Mohand, un Algérien de 83 ans, découvert près de trois ans après sa mort



Deux suspects activement recherchés

Rayan était placé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse au Lieu de Vie et d’Accueil de La Brégère, situé au domaine de la Grêle à Panazol, une structure reconnue où il résidait depuis la mi-août. Selon le communiqué du ministère de la Justice, les suspects sont activement recherchés, il s’agit de :

Une femme, âgée entre 25 et 30 ans, de forte corpulence, avec de longs cheveux noirs. Elle était vêtue d’un peignoir bleu vif et d’un bas de pyjama blanc à motifs.

Un homme, de corpulence moyenne, portant un pantalon de jogging noir, un sweat noir avec un logo Nike blanc et une casquette noire.

Par ailleurs, le père du garçon a été interpellé dimanche soir à Limoges, vers 20 h 30. Les enquêteurs privilégient l’hypothèse qu’il ait planifié l’enlèvement de son fils, Rayan, qui était placé en foyer. L’adolescent aurait suivi volontairement les deux individus, au moment de sa disparition, suggérant qu’ils agissaient pour le compte de son père.

L’enfant retrouvé sain et sauf

Le maire de Panazol, Fabien Doucet, cité par Le Parisien, indique qu’il a été déposé, apparemment en bonne santé, devant le foyer où il était placé. Rappelons, des personnes de l’entourage du père ont été auditionnées dans la nuit de lundi à mardi. La crainte des enquêteurs est que l’adolescent quitte la France pour partir en Algérie.

Les autorités enjoignaient à quiconque susceptible d’avoir localisé l’enfant de ne pas intervenir directement, mais de prévenir les autorités.

🟢 À LIRE AUSSI : Un Algérien porté disparu en Italie, sa famille lance un appel à témoins

